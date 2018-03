He mahi whakaweti, he tūkino tangata

E mea ana te whānau o tētahi ākonga, tekau mā rima ōna tau, i rongo i te tini o ngā haupatutanga ki tōna māhunga, kua rahi te mahi whakatumatuma ki a ia.

Kua whakatakototia atu he amuamu ki te Tari Pirihimana me te hiahia a te whānau kia whiua te rākau o te ture ki te whakatuaki. Hei whakatūpato, he pikitia pākaha te whai ake nei.

Kāhore tēnei whānau e noho puku mō te whakaweti.

E ai ki te whanaunga o te kotiro i tūkinotia, ki a Maryanne Peka, ehara tēnei mahi i te tika.

Kāore te whānau i kite i te whitiāhua i mua i tā rātou kōrero ki ngā pirihimana. Inaianei, he uaua ki te mātakitaki.

Kua tangohia kē te whitiāhua inaianei i ngā pae pāpori engari i mātakihia e te rua tekau mano tāngata.

Nō te wā o te haupatutanga, kua noho tata te tumuaki o Kia Aroha, a Hayley Milne ki te whānau. I tuku kōrero mai ia ki Te Kāea me tāna, i whiua mārotia te whakatuaki i muri tonu i te riri, i whiua anōtia te hunga rangatahi nā rātou te whitiāhua i whakaahuatia.

He take tikanga haumaru te tiaki tauira ki ngā kura. He nui kē ngā ture me ngā kaupapa arataki ka whakaarohia e ngā kura me ō rātou poari.

Ko tā te tuakana, tā Kristine Samuels, mā te kura me ngā mātua e whakatika i tēnei āhuatanga.

E ai ki tētahi mātaitanga a te OECD e tuarua ana ngā taiohi tekau mā rima tau te pakeke i ngā tatauranga whakaweti o te ao whanake.

Ko tā Samuels, ka mataku tonu ia ahakoa te aha, heoi ka haere tonu ia ki te kura, koirā tōna hiahia.

Ko te manako a te whānau, kia nui ake te mōhiotanga mo te kino o te whakaweti ki ngā kura o Aotearoa.