He mahi tahi, koinei ta te Koromatua o Rotorua

Hei tā te koromatua o Rotorua a Steve Chadwick ko te hiahia kia mahi tahi me te hunga noho taupuni kia pai ai to rātou noho. He whakatau tēnei e whai ake i ngā mahi o te hunga kainga o te roto o Hawea ki Te Waipounamu e whakatū taiepa kia aukati atu i te hunga noho taupuni.

Ko te whakapae mai a Jared Adams, tētahi o ngā kaiwhakahaere o tēnei wāhi noho, kei te rēre ngā kōrero mo te hunga noho taupuni, engari i runga i te wairua kawa.

“Ka kuhu ā hunga mai rātou ki konei ki te whakamahi i ngā taputapu mo te kore utu, kei te hē, na te mea ētahi atu kua utu kē, kei te hē to rātou hara mai engari i te mutunga iho kāre rātou i te hiahia ki te utu mo te wāhi noho”.

Heoi, ko tāna koinei ō rātou mahi, ā, me aro mai ngā kaunihera ki te hapai i ngā mahi. “Ko te mea hei tirohanga ma ngā kaunihera kia whakapūmau i tētahi ture na te mea kei te kite rātou i ngā taumahatanga mai tēnei kaupapa, ā, kei te rerekē o rātou mahi ki runga i tēnei kaupapa”.

I hui tahi te Koromatua o Rotorua a Steve Chadwick ki Te Whanganui a Tara i te taha o te Minita take Tāpoi a Kelvin Davis. Ka mutu i rongo ia kei te whakapau pūtea nui ngā kaunihera ā rohe mo te take nei.

“Mo mātou kei te hiahia kia mahi tahi me te hunga taupori, kāua te whakaū i tētahi ture, he whakatū whakamārama, he whakataha i ngā wāhi tika mo rātou, kia whai wāhi rātou ki ngā wāhi o tēnei takiwa”. Kei te whakaritehia e Minita Davis i tētahi kāhui hei āta whiriwhiri i ngā raru e pā ana ki te hunga noho taupuni.