He kura hunga whakaruru kua tūwhera ki Tāmaki Makau Rau

Ko tēnei te rangi whakamōhio ki ngā āhuatanga whakaruru, ā, kua whakatūwherahia te Tāhūhū o te Mātauranga i tētahi kura hou mo te hunga rerenga ki Mangere kia tū i te wāhi o te kura taupua i whakatūria i te tau rua mano ngahuru mā toru.

Kua whakatūwherahia he kura hou mo te hunga whakaruru arā ko Te Pokapū Mātauranga Rerenga ki Māngere. Ka whāngai mātauranga te kura ki te hunga rerenga kia tau pai rātou ki o rātou kainga hou waenga i ngā hapori o te motu.

Ko tā Maria Hayward, Kaiwhakahaere Kaupapa Ako, "The program lasts for six weeks and after six weeks most families will move to cities other than Auckland and settle permanently in Aotearoa."

I tūwhera tuatahi te wāhi noho o te kura i ngā tau toru tekau ki muri. Ko Adel Salmanzadeh tētahi tauira o mua o te kura, he kaimahi hoki ia ki te Tāhuhu o te Mātauranga. Ko tāna, he harikoa ki te āhuatanga hou o ngā wāhi ako.

E ai ki ngā kōrero o Adel Salmanzadeh, Te Tāhūhū o Te Mātauranga, This looks exactly the same as any brand new classroom that i visit when i go out for my school visits so that makes me feel really good that refugees get exactly the same quality buildings and facilities as any other New Zealanders."

Ko tā tētahi kaumātua tā Jerry Norman, ahakoa ko wai, me haumaru te noho a te tangata, mā reira ia e ako, e whai koha atu hoki ki te hapori.

"Ma tātou katoa o Aotearoa e awhina e manaaki kia pai to rātou noho." - Norman.

Kia whakanuia te rā whakamōhio ki ngā āhuatanga Whakaruru, kia whakaatu hoki i te tokoiti o ngā tāngata rerenga e whakaae ana kia kuhu mai ki Aotearoa, e noho kai hau ana ngā kainoho iwa tekau mano o Aotearoa hei kohi pūtea mo te hunga rere nō Syria i tēnei mutunga wiki.