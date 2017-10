He kawenata ki waenga i ētahi pakihi tūmataiti me Te Puea Marae

Nō te rangi nei waituhi kawenata ai ētahi kaimahi o te rāngai tūmataiti ki Te Puea Marae kia tautoko i ngā whānau e noho kāinga kore ana.

Ko tā te heamana o Te Puea Marae, ko tā Hurimoana Dennis, "Ko te take mo mātou he tūhonohono ake te mana o rātou te private sector me te mana o mātou, Te Puea Memorial Marae Manaaki Tangata. Menā ka mahi tahi pēnei hei tiaki ake i a rātou te hunga kainga kore ka tae ake ki konei ngā mahi, ngā koha putea, ngā matauranga."

Ko tā te heamana o te marae, ko tā Hurimoana Dennis, tē tāea e rātou me te kāwanatanga ēnei take te whakatika.

"Kāore te kāwana me mātou anake hei tiaki ake i te whānau kāinga kore, koinā te karanga a tā mātou poari me tā mātou whānau ki konei, karanga whānuitia ki te motu me rātou te private sector he nui tā rātou nei rauemi, tā ratou kaha, tā rātou pūtea te katoa."

Ā, ahakoa he torutoru noa iho ngā pakihi i waituhi te kawenata i te rangi nei, e hāere tonu ana ngā kōrero.

"Akuanei pea te tūmanako ake ko Auckland Council, Sky City, PWC, DHL, The Warehouse, Vodafone, Auckland Airport, Fletcher Challenge, rātou mā. Koina te tūmanako ake kua tae ake, haramai koutou kia tāmoko ake te kawenata."

Kua whakatakotoria te mānuka e Dennis mā ngā pakihi rangatōpū kia whakatinana i tā rātou hiahia kia whakaoti i te mate kaingakore ki Aotearoa.

"Kia mātou koina te tāmoko tuturu whakapono ake a tātou kei raro i te mana o tā tātou nei whare a Piki Te Ora me Te Puea ki a mātou koina te tino take, me he pono rātou, tāmoko ake."

Kei mua i te aroaro mo Te Puea Marae Manaaki Tangata ko te whakarite rautaki Māori ki te taha o Te Manatū Whakahiato Ora.