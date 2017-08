He karanga kia tākengia te wai - ko ngā tino take o ngā mōtika wai

Ko te karanga kia tākengia te wai he whakakotiti noa mai i te tino pūtake, nō wai te wai. Koinei tā ngā hapū e whakatika ana ki te hikoi hei whakahē i te tono kia hanga he whare pounamu wai ki Poroti. Kua hia nei ngā whakatupuranga iaiainei, kāhore kē te iwi kāinga e whai reo ana ki roto i ngā whakahaere o tō rātou anō taonga.

I tēnei rā, ka haria mātou e kaumatua a Hona Edwards ki tētahi wāhi huna he ataahua anō hoki o Waipao ki te taha o tana tama a Ngawaru me ngā mokopuna tokotoru.

E mea ana ia, "Ko Te Waipao he tupuna, ā, i ahu mai tōna ingoa i te pao pao o nga toka i te kaha rere o te wai. E mau mai nga kai pera hoki nga watakirihi nga taro nga kewai nga tuna era mea katoa nga taraute. He whakawhanaungatanga a matou a matou mokopuna ki to tatou tupuna a Te Waipao.”

Ki tua o te huarahi ko te marae o Maungarongo Marae, ā, e mea ana te iwi ko te karanga a ngā tōrangapu kia tākengia te wai he whakakotiti noa atu i te pūtake nō wai te wai.

E mea ana a Lorraine Norris, "Tax! Let us not forget the real issue and the real issue is the mana of the tangata whenua. It is their resource! They are the ones who should be able to say what happens to the resource.”

Hei tā Taipari Munroe, "E kōrero tonu ana mātou mō te mana o te wai. Kei a mātou te mana o te wai i heke mai i ō mātou matua tupuna kia mātou ki ngā whakatupuranga o tēnei rā. Ahakoa e kōrero ana mō te tāke nei, kia kaua e wareware he aha kē te tino take ne.”

Mai rā anō he wai whakarauora i nga uri. E mea ana ngā uri, ahakoa tākengia ka riro tonu mā rāwaho e kōrero e mahi moni i te hokotanga o tēnei taonga nā rātou kē.

"I mea mai taku papa ki au e hoa e mauiui koe haere tonu koe ki roto i te tupuna a Te Waipao. Ā te wa ka kaha nei te wera o tō tātou nei wai nā te mea e rongo ai te wairua o tou tupuna e tiaki nei i te tinana o te tangata," e kī ana a Hona.

Ko te whakapae a ngā hapū o Poroti, e kōnatunatu ana te ngākau o te kaunihera o Whangarei ki te tono kia hanga he whare pounamu wai ki Poroti, nā te mea i tēnei wā tonu kei te kaunihera me ngā kamupene e rua ngā tohanga wai katoa o Poroti ki te wariu o te rima tekau mā rua miriona tāra ia tau.

Hei tā Taipari Munroe anō, "Nā reira mō te taha ki te wheketere he take anō tērā. E mea atu ana au ki taku iwi kia ū tonu atu mātou ngā hapū o Poroti nei he aha kē tō mātou tino take ana ko te mana o te wai."

E taria ana a Te Kāea kia kōrero mai te kaunihera. Hei tērā wiki hikina ai te wāhanga tuku kōrero mō tēnei take.