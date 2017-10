He karanga ki a Ngāi Māori kia tukuna a ratou whenua mo ngā mahi tuawhenua

Kua puta te karanga ki nga iwi whai whenua kia rite mai rātou ki te whakatō rākau. Koinei tā te Minita mō Te Tuawhenua a Shane Jones, ao ake i te whakapuakitanga mai o te kaupapa tahi piriona tāra ia tau ki nga rohe kāinga. Ko āana, he oranga tēnei mō te hunga kua roa e noho kore mahi ana. Kia huri ake tātou.

Ko ta te Minita, kua tu tetahi putea mo nga kaupapa kua roa noa e whakatahangia ana e te kawanatanga kua hinga.

E ai ki te Minita o te Tuawhenua a Shane Jones, “Etahi o o tatou whanaunga kei nga hapu e whai whenua ana, ko taku e mea ake kia ratou whakaritea mai te whenua whakatoo too rakau. He aha te painga o te whakatoo rakau kia toia mai ai a tatou tamariki haere mai ki nga wahi pera mahi ai. I tua atu I tera hanga I te reriwei mai I tamaki Makaurau ki Ruakaka.”

He kaupapa i heipu mai ai i roto i te kahui o nga minita kia tatari pena e tika ana kia whakapaungia nga moni mo tena mo tena o nga kaupapa ki nga rohe.

Hei tā tetahi Kaipakihi Māori a Stan Semenoff, “I travelled up from whangarei tonight and I got a pretty modern sort of vehicle but the roads are rubbish and we need to spend some more money on infrastructure and get our people employed and get our people skilled to all these levels. It'll take time but don't shy off it. This is your one and only chance, make a good boot of it.”

Ko ta Shane e matapae nei, he oranga ki tua mo tana iwi i te whakatinanatanga mai o te kaupapa.

“Ko taku kia taua ki te Maori, a tatou taitama Maori e kore rawa au e rata ki tena whakaaro kia nohonoho noa iho nei ratou. E hia ranei rau mano mahi ka puta ina tino tu te kaupapa whakato rakau maku kia tatou e kore rawa tetahi taitama Maori kotahi e waihotia kia noho ki runga I tana nono kotore koretake noa iho nei. He kaupapa whai ngako mo Ngapuhi nui tonu mo Te Taitokerau katoa.”

Ehara i te mea e oti i roto i te tau kotahi engari ma te wa ano e kitea ai ona hua.