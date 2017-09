He karakia hei whakanoa i te tapu ki waho i te Whare Pāremata

Kei te āta titiro atu te kai-takawaenga Māori o te whare Pāremata ki te whakatakoto i ētahi tikanga hōu mō te marae ātea o te whare. E whai ana tēnei i tā tētahi kai-totohe tāne tahu i a ia anō ki te ahi, nā wai rā ka mate i te hohipera.

He kapua pouri kua ūhia ki runga i nga kaimahi o te Whare Pāremata, ā kei te rongo tonu i te ngau i waho i te whare.

Ko tā te kai-takawaenga Māori o te Whare Pāremata, Kura Moeahu, “Kei te karanga ki nga kaimahi kei kōnei hei karakia mo te aitua. Hei karakia mo te taumaha ki runga i nga kaimahi me o rātou mahi inanahi rā.”

He aitua e pākia tonu ana i ngā kaimahi i toro atu ki te āwhina i te tāne, i mura i a ia anō ki mua tonu i te Whare Pāremata. Ā, kua rewa hoki te pātai, me pēhea te whakatakoto i te tikanga mo te wāhi tapu nei.

Ko tā Moeahu, “Kei te hui mātou i tēnei wā. I kōrero atu au ki ētahi inapo ki aku koroua, he pātai tāku he nui ngā pātai kei roto i tāku hinengaro. He awhiowhio ki roto tōku whakaaro. He aha tō mātou tikanga inaianei ra. Ki au nei, kua hinga atu rā tētahi, he wahi tapu. Heoi anō waiho rā ēnā kōrero mo te iwi me te whare nei.”

I puta he whakaahua o te taane, ki runga Pukamata, ā hei tā etahi o ngā kaimahi he tāngata kaha porotēhi ia ki Pōneke.

Hei tā Moeahu, ko tēnei te wā tuatahi kua pā mai tēnei momo āhuatanga ki mua i te whare paremata, ā kei te mahi tahi rātou kia haumaru nga kaimahi.

“I te mutunga o te ra kei te mauiui tonu nga kaimahi. Kei te mamae tonu ratou.”

“He momo mawiwi ae nātemea kei te kawe tonu rātou i te mahara o ratou i kite inanahi ra.”

Hei tā Moeahu, kā wānangahia rātou i te take nei, ā tōna wā ka whai tikanga rātou.