He kaingarua, he whakako o haeare ana mo Te Puea Marae

Ki Tāmaki ki te Tonga, he nui ngā whakaritenga o te marae o Te Puea ā tōnā wā hei whakapai ake i tā rātou manaakitanga o te hunga kāinga kore. He whakangungu i ngā kaimahi o Te Manatū Whakahiato Ora me Te Tari Hanga Whare, he whai tūranga mahi, he hanga i ngā kāinga hou anō hoki ngā mahi.

E anga whakamua ana te māhere ki te kaha manaaki atu i ngā whānau kāinga kore o te rohe ā tērā tau.

Hei tā te heamana o Te Puea Marae a Hurimoana Dennis, “Ko te whakaaro kua haere mai ake ngā whānau rawa kore. Kei te noho kāinga kei reira rā. Kei te mahi mātou te pūnaha o Manaaki Tangata. Kātahi, kei te kimikimi ake mātou mō ētahi ngā whare hōu mō rātou. Ka haere rātou kei reira rā ki tā rātou nei whare. Kei te mahia te mahi tonu mātou i te Manaaki Tangata, kātahi kei te Whānau Ora rātou.”

Waihoki, ehara i te mea he kāinga hōu anake mō te hunga kāinga kore. Kei raro i tētahi kawenata whakaaetanga ka whangungu a Hurimoana me tana tira i ngā kaimahi o Te Manatū Whakahiato Ora me Te Tari Whare o Aotearoa.

“Ko te whakaaro mō tēnā, mārama ake ki a rātou anei rā te āhuatanga pai, te āhuatanga katoa o te ao Māori. Nā te mea, kei te mōhio ana mātou kei te whawhai ake tā mātou nei whānau i roto i te āhua tari.”

Nō te wā o te hōtoke nō tērā tau i tīmata ai te hōtaka o Manaaki Tangata. Neke atu i te waru tekau ngā whānau i whiwhi kāinga hōu. Mai i te marama o Hōngongoi i tēnei tau tekau mā ono ngā whānau i whiwhi kāinga.

“He kaupapa anō, ko tētahi rautaki whai mahi huarahi mō ngā whānau kore ngā mahi. Koirā ngā mea whakahirahira mō mātou.”

Ko te hiahia ki te hanga i ngā whare tekau hōu e rua ngā ruma o ia whare mō ngā whānau tekau. Tokorima ngā tāngata o ia whānau ka noho i konei mō ngā marama e toru.

Ka tūwhera anō ngā kuaha o Manaaki Tangata hei te marama o Huitangaru mō nga marama e ono. Hei taua wā ko te whakapae ka whakamana i te Kōti Whenua Māori ki tā rātou tono ki te hanga kāinga hōu.