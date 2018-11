He kaiawhina i eke ki te rima tekau ngā tau ki te hōhipera o Middlemore

I tīmata a Ivy Tauhinu hei kaimahi ki te hōhipera o Middlemore i te tau tahi mano, e iwa rau, e ono tekau mā iwa. Taka rawa mai e rima tekau tau kei konā tonu te uri o Ngāti Whakaeke e puku mahi tonu ana. Nā whai anō te whakamānawa ake a ōna rangatira o te Poari Hauora o Manukau Whānui.

He kokona o te whare ka kitea, mēnā he reo tō te pakitara ā whare, he reo rongomaiwhiti mō te ringa raupā nei. I tupu mai ai a Tauhinu i Kaikohe, ko ia te tamaiti tuangāhuru i tōna whānau tekau mā whitu te tokomaha, engari kīhai ia i whānau tamariki mai. He maha ngā panonitanga i whēakongia e ia, mai i ngā take haumaru, ki ngā take hinengaro hauora engari ko te whakaurunga o ngā tikanga Māori ki roto i ngā whakahaeretanga o te hōhipera tētahi mea nui ki ā ia. Atu i te kotahi rau ngā kaiawhina ka mahi ki te hōhipera, toru tekau ngā kaimahi kua hipa atu i te wha tekau ngā tau ki reira mahi ai.



Source: Māori Television

Ko tā Ivy Tauhinu ki a mātou i te rā nei, "Ka nui taku aroha mō ngā tūroro, mēnā ka kōrero koe ki a rātou he nui ngā akoranga ka puta, ko ngā kaumātua te mea e hoki mai ki te mahi ā ki te whakautu i ngā pire hoki. E mea ana ētahi he wāhine mīharo he wārrrhine toa ahau engrari kei ia tangata ō rātou painga, Tē hia nei au ka kite tētahi i ahau. I kite au i ngā tikanga Māori e whanake haere ana ki konei i roto i ngā tau, ā inā te hari me te koa ki roto i ahau. Ka nui taku aroha mō tēnei mahi, kaore anō te kaumātuatanga kia tau ki roto i ahau.

Ko tā nēhi i te tari whawhati tata a Sandra Neva, "I taku taenga tuatahi mai ki konei ko te Māori anake i te wāhanga ED, ā taku kitenga atu i a Ivy i whai hononga ahau ki tētahi atu kanohi Māori."

Ko tā Tākuta Mark Rewi, "He mea mīharo kei tō mātou tīma a Ivy, he wairua atāhua tōna, ka mauria mai ia he āhua pai ki te wāhi mahi nei."



I tērā atu marama i whakanui a Tauhinu i tana huringa tau whitu tekau ko tāna ki a mātou ka rītaia ia hei te mutunga o te tau.