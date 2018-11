He hurahura i a Horouta waka

He pukapuka hou kua rewa ake i a Ngāti e whakapuaki ana i ngā kōrero mō te waka Horouta me tana takoto ki Te Wherowhero.

Ka kōrero atu a Temepara Isaacs ki a Te Kāea e pā ana ki wāna wheako e hāngai atu ana ki te waka nei.

I a ia e taki ana i te waiata tuku iho e pā ana ki te ūranga mai o Horouta Waka ki Te Tairāwhiti me te tipuna kaihautū a Paoa, ara rā, ko ‘Ka Haramai a Paoa’, ko tā Isaacs, “Ka haramai a Paoa i runga tōna waka i a Horouta ka pakaru ki Tuaranui o Kanawa,”

He hokinga mahara mā Temerapa Isaacs te kite atu i te Waka o Horouta ki Te Wherowhero i a ia e tamariki ana i te kura o Muriwai.

“Ohorere mātau, ka mataku. Kāre anō mātau kia kite he rākau pērā te pango. Engari tapukengia upside down. Huge,” te kī a Isaacs.

He pūtea tautoko nā Te Aho Ngārahu, ka whakakōrero ngā rauemi i ngā whakapapa o Horouta waka, te tipuna waka o ngā iwi maha o Te Tairāwhiti.

Ka tohaina te pukapuka ki ngā kura o Te Tairāwhiti. Hei tā Temepara Isaacs, ka whai hua ngā tamariki mokopuna o tēnei reanga i ngā kōrero nei, ka mutu he ngāwari noa te pānui.

Koia ko tā Temepara Isaacs, “It might be new to them, it might be they've heard about it about it, but just to put it in place for them, so they know what kōrero they've heard over the year’s well it's there for them in writing.”

E ai ki a Pāpa Temepara Isaacs, nā ōna mātua i tohutohu kia waiho ki reira takoto ai, ahakoa ngā mahi kia hūnuku i a ia ka takoto tonu.

When they tied it up with cables and everything, ready to haul it away with a steamroller when they came back the bloody thing was gone... It just disappeared! We didn't even know where the heck it is, some say it's on the island there in the swamp,” te kī a Isaacs.

He rauemi pukapuka, he rauemi ā-ipurangi he kiriata anō hoki kia whera ai ngā kōrero ki ngā tōpito katoa.

Hei tā Isaacs, “Ka huri ka huri a Paoa ki te Tairāwhiti.”