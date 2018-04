He hiahia nui ki ngā pūkenga ringa rehe

He nui ngā momo rautaki e tāea ai te kāwanatanga te whakatūtuki i nga mahi a rehe ko te āputa.

Ko tētahi aronga kia waeā haere ngā tauira ki te tutuki i ngā whāinga.

He ai ki ngā kōrero ā te minita take hanganga ā Jenny Salesa, "Kore kau he utu. Nōreira mēnā ka uru atu ki te whare wānanga mō te kōtahi tau i tēnei tau kua kore he utu ēngari mēnā ka whai i ngā mahi ā rehe mō te rua tau kua kore he utu".

E whakatenatena ana te minita i nga uri Māori Pasifika hoki ki te whai atu i ngā akoranga mahi ā rehe.

"Me hanga kura hou, hanga hōhipera hoki, ā, ki roto i tēnei wāhi mahi he nui ngā āheinga me te tūpono ka pokea i te mahi hei ngā tau e tū mai nei".

I mea mai ā Tony Atina kaiwhakahaere o NZMA ki Tāmaki ki te tonga, "Ko te mea motuhake kia eke ngā tauira ki ngā taumata nā runga i ō rātou ake. Kia whiwhi ai i te tohu mātauranga me te pepa kei tō rātou īngoa kei runga".

E whakapono ana ēnei tauira hei te wā tika ka ahei rātou te hanga mai tō rātou āpopo.