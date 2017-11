He ekenga tuarua mō Te Reo Irirangi o Tūwharetoa FM hei kōwhiringa toa mō Ngā Tohu Reo Māori

He ekenga tuarua i ngā tau e rua mō te Reo Irirangi o Tūwharetoa FM, ki te whiringa toa o Ngā Tohu Reo Māori. Ko te waiata "Kōrero Tahi" a te takiwhā tīoriori o te reo irirangi ka whiriwhirihia ki te wāhanga Toi, Mahi ā-rēhia anō hoki.

Anei ngā reo rōreka nō Tūwharetoa FM.

Ko ngā kaiwhakataki tokorua o Rā te Haeata rātou ko ngā kaihautu o Te Kōpu Kānapanapa me Te Kawau Rukuruku ngā manutīoriori tokowhā o Tūwharetoa FM. Nā rātou te waiata o Kōrero Tahi i whakarewa i te wiki o Te Reo Māori hei whakamānawa i te Reo.

“Auee, nui ngā kuia e menemene mai ana ki a mātou,” i kī atu i te kaiwhakataki o te hōtaka o Te Kawau Rukuruku, i a Iraia Bailey. “Ka puta atu te taiwhakapāho, aww, kei reira katoa rātou e umere mai ana ki a mātou, hiakihi, whakaahua.”

Ko tā te kaiwhakataki taki-rua o te hōtaka o Rā te Haeata, ko tā “Azza” Aaron Moeke, koiā tētehi o ngā waiata pāti.

“Everybody knows that song, both young and old. That was the main reason why we choose that song,” he said.

Kua kotahi marama hei hanga i te kōpae mai i te wharewaka o kaiwaiata o Aaron Moeke. Ko te whāki o ngā uri tokowhā nō Ngāti Tūwharetoa, ehara i te mea he ngāwari te mahi.

Ko tā te hoa kaitātaki takirua o Rā te Haeata, ko tā Reti Hepi, “When you’re with somebody like Azza whose got an acute sense of hearing for everything. I mean you think you're doing good, he quickly throws you back on the ground going ‘you’re flat’.”

I mea atu a Hepi he mahi hōhā i ngētehi wā engari, he āhuareka tonu te wheako.

“Te nuinga o mātou he manu tīoriori,” i korero atu i te kaiwhakataki o Kōpu Kānapanapa, i a Karam Fletcher. “Wētehi o mātou kua tū hei kaihaka, hei kaiwaiata mō ngā rōpū haka. Ko Azza te tino tipua o te ao waiata. Nō reira ka hia te arahi i a mātou.”

E noho whakaiti ana ngā whakaaro o te tokowhā ka tū ki ngā kōwhiringa toa mō te tau tuarua, engari mō rātou ake ko Te Reo te whakaihuwaka.

“Karekau he nui he whānui rānō ngā waiata reo Māori e taea ana e tātou te apu atu,” i mea atu a Bailey. “Nō reira, mā konei rau atu anō he waiata reo Māori anō ki roto i te kete e whakarongo ana, he mea kukume mai taringa ki te reo Māori.”

Ko tā Fletcher, “Hei aha te waiata i ngā kupu Pākeha me waiata i ngā kupu Māori, hei hāpai i tō tātou reo rangatira.”

Hei te Pōmere te tokowhā mōhio ai mēnā aē rānei, ka eke rātou ki te tihi hei te pō tuku tohu ka tū ki Poneke.