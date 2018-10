He arotakenga petipeti te mahi a te Kaunihera o Tauranga

Ka kore e tū anō tētahi whare petipeti ki Tauranga Moana ki te eke te tukanga hōu a te kaunihera E whakahōu ana te kaunihera i to rātou tukanga mo ngā whare petipeti, me te hūro a ngā rōpū hapori o Tauranga. Tekau mā rua ngā wāhi peitpeti, kai waipiro kei roto o Tūtarawānanga ki Tauranga moana. “Waru tekau paihēneti o ngā whānau kei raro i o mātou tautoko e raru ana na runga i te waranga” te kōrero mai a Piki Russell, kaimahi toko i te ora mo Te Tuinga Whānau. Kei Tūtarawānanga te whare awhina o Te Tuinga, ā, e tautoko rātou i te tirohanga a te kaunihera. E mahi tahi ana tēnei rōpū me te whānau. Hei tō Tommy Wilson o Te Tuinga “kāre he wāhi mo ngā whare petipeti ki roto i to mātou hapori, kei konei te hunga iti te pūtea, ngā pākeke, ko te pani me te rawakore ēnei”. Kia kaua e whakatuwhera whare petipeti hōu, kia kaua hoki e hoko mihini petipeti hōu, ngā whakaaro kua whakatakototia ake. Mo Russell, ka pai ēnei kaupapa here mo ana kiritaki. “Hoki atu, hoki atu, he tino mate te waranga, ko te mea kē kia kaha te tautoko i a rātou”. Ka kati te wāhanga tuku whakaaro mo ngā kaupapa here petipeti hei te tekau mā ono o Whiringa a Rangi.