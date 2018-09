Kua whakarewatia e Te Kura Kaupapa Māori o Hoani Waititi i ō rātau waka ama hou e rua. He toru tekau mā iwa mano tāra mā ngā waka e rua me te tōneke, ā, nā ngā pōti a te marea i whiwhi ai rātau i ngā pūtea tautoko.

“He aha te ingoa o tēnei waka? Ko Te Aho Matua!”

Kua tangata whenua te waka ama ki roto o TKKM o Hoani Waititi.

He tauira a Kaea Hohua (Ngāi Tūhoe) hei tāna, “Rawe ki au nei, te waka hou e reti ana ki runga i te wai, māmā ngā mahi.”

He kaiako a Mahanga Pihama ki TKKM o Hoani Waititi, hei tāna he rau ngā ara ka tarea e ngā tauira kua hoe ki kapa kē i ngā tau.

“Kua whai wā mātau ki te āta whakarite i a mātau wā haratau me te haere ki hea, ki roto o Tāmaki, puta noa horapa i te motu ki te mahi i ngā mahi,” tā Pihama.

Ko tā Kaea Hohua, “Roa nei mātau e tatari ana ki ēnei waka, mīharo ana te kite, waihoki mīharo ana te whakamātau i runga i te wai.”

Nā te pūtea tautoko o te Kete Miriona Tāra a The Trusts ki Te Uru o Tāmaki i tatū ai tēnei o ngā wawata ki uta. Hei tā Pihama he ara hauora, he ara mātauranga.

“He ako i te tangata, he ako i te akonga, he ako i te tangata ahakoa ko wai mō te tiaki i te moana, te tiaki i ngā taputapu, te aro ki a tangaroa, te aro ki a Tawhiri ērā āhuatanga katoa,” says Pihama.

Hīkaka ana ngā tauira nei ki ngā mahi whakataetae kei mua.

Ko tā Kaea Hohua, “Kia nui ake ngā haratau kia pai ai a mātau reihi ki ngā kaupapa, ki ngā ā-motu, wērā āhuatanga katoa.”

“He hoe i ngā whakataetae he hoa ki Aotearoa nei ki Tāmaki, puta ki ētahi o ngā wāhi i hoea o tāua mātua tūpuna,” te kī a Pihama.

Ko te tāepaepatanga o te rangi te whai, heoi hei tā Pihama he timatanga noa tēnei. Ko te pae tawhiti, he whakamātau i ngā wai o Te Moana Nui ā Kiwa.