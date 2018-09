Haruru ana te reo rangatahi me ōna ake taera kōrero

E ai ki ngā kaiwhakawā i te whakataetae a motu o ngā manu kōrero kei te pakari haere te whakatakoto o ngā kupu ki ngā kōrero tene. Ko te rangi tuatahi tēnei o ngā whakataetae ki Tūranga Nui a Kiwa, ki reira tūtū mai ai ngā tuākana hei taki i ngā kōrero.

“Ko te hunga kua akoko, kua haere ki te rangahau kōrero hei whakapuaki mā rātau, ā, ko tētahi ko te hunga e tiki tonu i te whakaaro i a rātau e tū ana koira tonu te hunga e whakaputa ana i te whakaaro rangatahi e rongohia i te rerekē o te rangatahi ki te whakaaro pakeke,” te kī a Tamati Waaka.

He kaiwhakawā reo Māori a ia ki te wāhanga o Pei Te Hurinui Jones he mahi uaua te māka i te whakatakoto o te kupu nō te mea kei taumata kē atu te kounga o tērā taha o te reo.

“I ngā wā o mua i hapa te ā, te ō, i me kī, kua kore e pērā, ko te hua pea tērā o te kura kaupapa, ko te hua pea tērā o te wharekura, o te whare wānanga rānei, o ngā mātua

kōrero Māori,” te kī a Waaka.

He kaiwhakawā reo Pākehā a Kaapua Smith mō te wāhanga Tā Turi Kara, hei tāna he uaua te wāwāhi i te kounga ngā kōrero tene me ngā kōrero kua whakaritea kētia.

“You're starting to see whakaaro Māori come through in a different way in how they articulate different kaupapa, you're starting to see a variety in how it's expressed in their kōrero.”

Hei tāna anō hei tā Smith kei te rangonatia te reo a te rangatahi.

“You're also seeing engagement is what is contemporary for these ones today so you know you've got references to Fortnight, references to snapchat, references to social media, but you've still got those references back to our tīpuna,” te kī a Smith.

Hei āpōpō tū ai ngā taina ki te wāhanga reo Māori o Te Rāwhiti Ihaka me te wāhanga reo Pākehā o Tā Turi Kara.