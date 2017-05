Hapū may get more authority over 'Hole in the Rock' Motukōkako

Kei te hiahia ētahi hapū o Te Taitokerau kia kōrerotia, kia whai whakaarotia hoki rātou e te ahumahi tāpoi mō tētahi tino wāhi ki te tūruhi, mō Motukōkako. Kei te tono kerēme a Ngāti Kuta me Ngāti Patukeha ki te takutai nei i Te Peowhairangi, i raro i te ture takutai moana hōu. Hei tā rātou, me āta whakapā atu ngā kamupene tūruhi ki a rātou mō te wāhi tapu nei.

E mea ana a Jamie Hakaraia Hurikino ko tō rātou kereme takutai moana, he mea whakakaha ake pea i tō rātou mana whakahaere i a Motukōkako.

Hei tā Jamie Hakaraia Hurikino (Ngāti Kuta, Ngāti Patukeha), "E kite ana mātou i roto i tēnei ture e tāea ana tēnei ture ki te tiaki i tō mātou wāhi tapu. Kia noho tahi tō mātou tūranga me ngā kamupene turuhi.

"We can see that this law will help us better protect the cultural integrity of our wāhi tapu. So that we can have the same rights tourism companies have."

Ko Taupiri i te tonga, ko Tapeka i te uru, ko Tikitiki ki te raki, ko Motukōkako ki te rāwhiti te rohe moana e keremengia ana e Ngāti Kuta me Ngāti Patukeha.

Ko tā Hakaraia Hurikino, "E hiahia ana mātou ki te noho tahi me rātou ki te kōrero mō tō rātou mahi, i te wā nei kei te whakahaerehia ētahi waka kei te hou hoki ērā waka ki roto i te motu, ā, kahore hoki mātou e tino pai ana ki tērā mahi i te mea he waahi tapu, a, kei te hiahia hoki mātou te tiaki i tērā wāhi tapu."

I te tau rua mano tekau mā whā, ka porotū Te Tarahiti o Motukōkako ki ngā mahi moni a ngā kamupene turuhi.

Tā Jamie, kahore rātou mō te whakahē i ngā mahi turuhi engari ko te tumanako ia, ko ta kereme pea he peehi i nga kamupene turuhi ki te whakahau tikanga Māori.

Hei tā Hakaraia Hurikino, "I ngā wā o mua, i whakahaerehia ngā karakia i roto i tērā kōhao, koia pea tētahi mea ka hiahia te kite, ētahi karakia ki roto. Tērā pea he pōwhiri, aua hoki. Ko ia nei pea ngā mea me āta kōrero. Engari ko te mea kē, kahore ngā kamupene turuhi nei e hiahia ana ki te kōrero, noho tahi ki te kōrero ērā kōrero."

Tā ngā roia ki ngā hapu nei, ka tatu pea ō rātou kereme i roto i te rima tau.

Ko tā Hakaraia Hurikino, "He kaupapa roa e kore kitea āpōpo i te tatutanga."

I whakapā atu a Te Kāea ki ngā pākihi turuhi o te takiwa, a, hei tā Fullers GreatSights kahore he kōrero mō ngā āhua o ngā whakahaere tā te ture i tēnei wā. Engari e puare ana ki te whakaaro, kia whakawhitiwhiti kōrero rātou ki a Ngāti Kuta me Ngāti Patukeha.