Happu puku he tauawhi i te pani me te rawa kore

Kua whakarewahia e te rōpū o Te Tuinga ki Tauranga i tētahi kaupapa tunu kainga e whakaako ana i a rātou kua rongo i te noho kore kainga me te kore mahi. Ko Happu Puku te ingoa o te kaupapa e whakahaerehia nei e Stephen Wilson o Ngāti Ranginui, kua roa e tunu kai ana ki tā wāhi i tēnei wā, kua hoki mai ki te kainga.

Hei ko tā Stephen Wilson anō, “koinei a Happy puku kei te puku mahi i tēnei wā, i waihangahia e mātou tētahi kamupene hei whakako me pēhea te tunu kai mo te hunga e rapu ana i tētahi kainga, he mahi whakamana i te tangata, ā kia mōhio rātou ki te tunu me te pena pūtea.”

Kei te mahi tahi a Wilson me te Tuinga, he rōpū e awhina ana i te hunga kua noho kore kainga. Rua tekau mā ono tau a Wilson e tunu kai ki tāwahi i tēnei wā kei te whakaako ia i ngā kaupapa tunu kai, tekau mā rua wiki te roa. Ki ngā whakaaro o Wilson, “ki te mohio koe ki te tunu kai, kai tōtika ka whakapiki i to wairua, mo ētahi o rātou kei te hopo na runga i te kore kainga, ma tēnei he akoranga hei hiki i to rātou wairua.”

Ko Happy Puku tētahi o ngā kaupapa tauawhi ki raro i Te Tuinga, he wāhanga nui hoki e whakaako ana i ngā mahi penapena pūtea, kaupapa hinengaro me te whakauru i te tangata ki roto i te whare mo te hunga kore kainga ki Tauranga.

I tēnei wā, wha tekau mā whitu ngā pakeke, whitu tekau ngā tamariki kua whai hua na runga i ngā mahi o tēnei rōpū. Hei ko tā te tuakana o Stephen, a Tommy, “ ko te tūhono tahi tēnei me mātou ki tētahi o ngā karapū whutupōro i tēnei rā, koinei te timatanga o te kaupapa. Ko te hiahia o te kaupapa nei, a Happu Puku kia whāngai i te tangata, kia koa hoki te tangata ki o rātou mahi.