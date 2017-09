Hei te rā nei nehua ai te ringa whero o te ao Māori, a Kōtuku Tibble, ki tōna kāinga ki roto o Ngāti Tūwharetoa, ki Tokorangi.

I mate a Tibble, he rima tekau mā toru tau te pakeke, i te Rātapu ka hori nei.

He kaiwhakaako, he kaiwhakapāho, he kaiwhakangahau, otirā he kaiwhakaū i te reo Māori me ōna tikanga. Inā te huhua o ngā mahi i tutuki i a ia, mō te iwi Māori te painga atu.

Ka maumaharatia ia mō tōna wairua ngahau me tōna kaha ki te hāpai ake i te ao Māori.