Gisborne reeling with the loss of two lives at the weekend

He whānau i Tūranga nui a Kiwa e tangi mōteatea ana i te matenga o ētahi mātātahi Māori tokorua i te mutunga wiki nei, ko te whakapae, he mate whakamomori. Nā whai anō te karanga a te hapori, me rahi ake ngā taputapu e kaha ake ai te aro ki te whakamutu i te mate whakamomori me ōna pānga kikino.

Ko tā te Koromatua a Meng Foon e kaikinikini ana te mamae mō te hapori, i ngā whakawhiu a aitua.

"He pouri tēnei mahi kei waenganui i a ratou. He ohorere tēnei ki au na te mea ko tētahi wahine kei te mōhio au ko tāku nei tino hoa."

I tēnei tau tokowhā nga tangata kua hinga i tēnei āhuatanga ki Te Tairawhiti. Kotahi o rātou i raro i te rua tekau mā rima tau te pakeke, tokorua o rātou i mōhiotia e Tairāwhiti Hauora, engari kaore i kitea ā-kanohitia i ngā tau e ono kua hipa.

Ko tā te Kaiarahi Takirua o te Pāti Māori a Marama Fox "I ngā tau e rua kua hipa atu he maha ngā wā kua noho ahau ki te taha o te hapori ki te kōrero ki tēnei take. Ko Tuta Ngarimu kua riro i a ia ētahi pūtea mai i a Te Puni Kōkiri ki te awhina i a ia mo tēnei take."

Ko tā Foon he tautoko kei roto i te hapori, ā, ka wātea ia ki te kōrero ā-wāea ka hiahiatia ana. Heoi ahakoa tēra, me te uaua o te kōrero, e akiaki ana ia i te hapori kia kimi āwhina.

"Koira te mate. Kaore e mōhio te whānau ā rātou hē. Kei te tarai tātou te whakamōhio ngā whānau whānui e pā ana ki ēnei aitua ohorere kei waenganui i a tatou."

I tēra tau tokowaru ngā tangata o Te Tairawhiti i hinga i te whakamomori, i te tau i mua atu he tekau mā toru.

Me he āwangawanga āu mō tētahi tangata e noho mānukanuka ana tēnā whakapā atu ki a:

24/7 FREE HELPLINES

Lifeline - 0800 543 354

Depression Helpline - 0800 111 757

Suicide Crisis Helpline - 0508 828 865 (0508 TAUTOKO)

Youthline - 0800 376 633 or text 234 for free between 8am and midnight, or email talk@youthline.co.nz

Your local Rural Support Trust P - 0800 787 254 (0800 RURAL HELP)