Gisborne and Hawkes bay receive $9.2-million boost

Ko Tūranga nui a Kiwa, ko Te Matau a Maui hoki ētahi o nga rohe e rima ka whai hua i te pūtea whakatipu rohe tuawhenua, i puta i te rā nei. He iwa ira rua miriona tāra te whiwhi ki ēnei wāhi mō ngā āhuatanga tūruhi, ahumahi ngahere anō hoki.

Ko tā te Minita Take Ōhanga a Rohe a Shane Jones e pari ana te tai.

“Kei te ora te puna pūtea $1-piriona.”

He whainga ahumahi ngahere tūruhi hoki te hua mo te rohe whānui o Te Tairawhiti.

Ko tā Selwyn Parata, Heamana, Te Runanganui o Ngāti Porou "ko te mea nui o tēnei kaupapa kia whai hua kia whai mahi tēnei rēanga kia noho ki te kainga ki te mahi."

Ko tā Jones "He whenua nui kei a ratou engari itiiti te hua e puta ana take tēna o mātou i haere mai ai ki konei he whakarite kei konei he pūtea hei whakawhanake i ngā āhuatanga pēra."

He rua miriona tāra neke atu hei whakapaipai i te wahapū, he kotahi miriona tāra hei whakamahara i te tūtakinga tuatahi a Ngai Māori ki Tauiwi he rua rau rima tekau tau ki muri. Ko tā te Koromatua o Tūranga a Meng Foon na tenei putea ka taea pea te whakatū pakoko hou ki Titirangi maunga atu i Crook-Cook.

"Kei te haere tonu ngā kōrero mā tātau te Kaunihera, te Karauna, me Ngāti Oneone e pā ana ki tēnei kaupapa whakahirahira."

Tuia ki tēra he rua rau mano tāra mo te whakatū i te mīra rakau he rua tekau miriona tāra te wāriu, me ngā tūnga mahi kotahi rau ono tekau neke atu. He rima miriona tāra mo te rerewa Ahuriri ki Wairoa, engari kaore ano kia whai wāhi te hononga rerewa mai i Turanga ki Wairoa.

Ko tā Jones "we're not writing-off Gisborne out of the script but I wouldn't be honest if I didn't say today I have not been presented with that case."

Ko tā Foon "ōtira ma mātou e tono ano."

Hei te marama o Paengawhāwhā ka puta he wāhanga ano o te tahua.