Free start-up vegetable gardens reconnect communities with nature

Tērā tētahi kaupapa i Waitākere e āwhi ana i ngā whānau ki te mahi māra, kia whānui te whakamahia e ngā hapori me te whakahono atu ki a Papatūānuku. Kei waenganui i te kotahi rau neke atu o ngā whānau me ngā rōpu ā-hapori kei roto i te kaupapa, ko Hoani Waititi Marae.

He kaupapa whakatō mātauranga, hei kai mā te tinana me te hinengaro o te reango o āpōpō.

Ko tā kaiako, tā Tama Clausen, "Ko te pūtake o te kaupapa nei he whakaako ki ngā whakareanga e haere ake nei me pēhea te whakarau atu i ngā matimati, ngā ringaringa ki te whenua, kia puta mai ko te hua, hua whenua, hua rākau, he aha atu, he aha atu. Ā, hei oranga hoki mō ā tātou nei whānau o te marae, o te hapori nei o Hoani Waititi Marae, ā, otirā o Tāmaki ki te Uru."

Ko Hoani Waititi tētahi, ā, neke atu i te 100 nga whānau me nga rōpū hapori huri noa i Waitakere kua whiwhi māra kai kore utu hei tīmatanga kaupapa. Ko te aro nui, kia huhua ngā māra, kia ita anō te taukāea ki a Papatuanuku.

Hei tā Clausen, "He mea ako ma nga tamariki ma nga mokopuna, e haere ake nei, ka ahatia, mehemea matekai ana te whānau, e mōhio ana rātou me pēhea te whāngai, me pēhea te whakatipu hua hei oranga mō rātou, mō ā rātou whānau anō hoki."

I whakatū wānanga hoki te rōpū o My Backyard Garden Project e ako ai ngā whānau ki te tiaki māra e ai anō ki te maramataka Māori, ā, ko ēhea mataora o te marama ka ārahi i te ara tipu o ngā hua.

Hei tā Riria Morgan (Hoani Waititi whānau), "I noho tahi mātou ki tō Rereata Makiha taha, tētahi o ngā tohunga pea o te maramataka Māori, nōreira ko tāna mahi he whāngai mai i ana mātauranga mō te maramataka Māori. E ai ki a ia ko tēnei te rā pai rawa mō te whakatika i ngā hua, i a mātou kākano."

E ai k a Clausen, ko te māhere matua mo āpopo kia toitū, kia motuhake te oranga o te marae, ngā whānau, ā mā nga rangatahi e arahi i te kaupapa. GRAB- TAMA CLAUSEN- kaiako

"Me whakamahia pea tēnei hei tauira mā ngā marae puta noa. Mōhio au i ētahi marae i waho o Tāmaki e pēnei ana, ngā marae kei tuawhenua, he aha te take? I te mea me pērā rātou, haere pātata ana ngā toa, ā, he nui kē hoki ngā utu nōreira he tauira pea tēnei mō ngā marae, " tā Clausen.

E ai ki a Clausen ko te ahunga whānui kia parakore, ko te whainga kia whakatipu i o rātou ake kai, mīti mai, hua whenua mai, hua rakau mai anō hoki.