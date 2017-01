Kei te kōkiritia e Hāpai Te Hauora tētahi kaupapa e akiaki ana i te marea ki te haukoti i ngā inu hukahuka mō te roanga o te marama o Kohitātea. Ko Fizz Free Whānau te ingoa a kei whai tautoko rātau i ētahi kanohi rongonui ki te poipoi i te kaupapa.

Ko te pūtake o te kaupapa nei e kī nei ko Fizz Free Whānau he akiaki i ngā whānau ki te karo i ngā inu hukahuka mō te marama o Kohitātea. Me te aha kua tono āwhina rātau i ētahi ingoa rongonui ki te tautoko i tēnei whai.

Ko Janell tētahi kua hiki ake i te mānuka, a ko ia me tana whānau e ngana ana ki te whIu i ngā inu hukahuka ki te taha. Me ngā uauatanga kua toko ake.

“He tino uaua nā te mea kia haere koe ki te toa, ka kite koe i ngā pānui katoa mō te coke me ngā inu hukahuka. Kāore he pānui mō te wai Māori!”

Ahakoa tērā, ko te painga atu ka tāea e tana whānau te tautoko i a rātau anō.

“Ko te mea pai, mena ka hiahia mātau ki te inu i ngā inu hukahuka he kaha te whānau ki te akiaki i a mātau ki te ū tonu ki te kaupapa.”

Neke atu i te 10,000 ngā tāngata kua mātaki i te kiriata whakanui i te kaupapa, a e akiaki ana te kaiwhakahaere a Kera Sherwood-O'Regan kia eke te marea i te waka.

“It's not too late to jump on. Some people think because January has already started they can't jump on be they still can.”

Ko te whakaaro ia, ki te kaha tutuki te kaupapa nei ka mahia anōtia a tērā tau.