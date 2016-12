Fire Fighter warns about safety after South Auckland fire

Ko te whakamōhio i ngā whānau ki nga whakatūpatohanga o te haumaru ahi te whainga a āpiha Gary Bear i tēnei wāhanga o te tau. Ko ia tēra e whakapou kaha ana ki te tuku i ngā rauemi hei āwhina i nga whānau, tamariki, whai muri i te matenga o nga tāngata tokotoru i te ahu i kapuratia i te Tonga o Tāmaki Makaurau i tēra wiki.

He kaipatu ahi a Gary Bear ko te noho haumaru te putake o ona mahi.

“E mahi ana ahau i runga i nga waka tinei ahi mo nga tau tekau ma waru ka huri aku whakaaro ki tenei turanga mahi apiha haumaru ahi.”

I enei ra ko tona tino whainga hei apiha kaititiro ahi me te whakato i nga akoranga matauranga o te ahi kia noho haumaru ai te tangata, a, e ngakaunui ana ia ki te whangai atu i tenei matauranga i roto i te reo Maori ki nga tamariki mokopuna.

“Ka haere ahau ki nga kohanga reo ki nga kura kaupapa ki nga marae ki nga tangata katoa ki te whangai i te matauranga me pehea te noho haumaru ki te ahi.”

I tenei wiki tonu tokotoru nga tangata i mate mai te whanau kotahi, rima tau te pakeke o te tamaiti.

Na tenei e kaha aki ana a Gary Bear kia kaha mai tatou ki te whakatinana kia noho haumaru ai o tatou whanau.

“Ko taku ki te iwi me mau i nga pu oho ahi i roto i nga whare ara nga smoke alarms tera taputapu ka mohio moata rawa atu koe ka timata he raru ka puta e noho ki waho.”

Hei ta Gary kei a koe te tikanga kia noho haumaru ai to whanau i nga wa katoa, a, tekau tara noaiho te utu mo tetahi pu oho ahi he perehana hei whakahaumaru i to whanau.