Exponents of haka world pay homage to Makariini Temara

Ka tāiritia te ao haka i te hinganga o te tōtara nui, o Te Makariini Temara nō Ngāi Tūhoe, e rima tekau mā waru ōna tau, i mate atu i te pō rā i Whakatāne. He pou nō roto i te kapa haka o Ruatāhuna Kākahu Mauku, he pātaka whakairinga kōrero mō ōna hapū o Ngāti Kuri, Tamakaimoana, he ringa tōhau nui hoki i roto i Te Whare Wānanga o Awanuiārangi ka tangihia nei.

Hotuhotu ana te manawā o ngā tohunga i te ao haka i te rironga atu o tētahi o ngā kaitārai i ngā mahi ā-rēhia me ngā haka a tāne rore.

Ko tā Paraone Gloyne - Motai Tangata Rau, "Kei te hoa Makariini, e kore mātou tō rahi Ngāti Raukawa e tae atu ki a koe. Inā hoki, kei konei te motu, kei runga i Te Matatini engari, ka tangihia koe, kōrerotia koe e ngā kapa o tō iwi, otirā o tō rahi."

He kaitito waiata, haka, ā, koia te tuarā mō te kapahaka o Ruatāhuna Kākahu Mauku

Tamahou Temara - Tū Te Maungaroa, "Mōhio tonu au ki te āhua o taku pāpara. He maitai ngā whakaaro, he maitai ki te whawhai."

Tōna rua tekau tau ia e noho ana hei pou mō Te Whare Wānanga o Awanuiārangi, hei pouako, hei tohunga, hei kaitaunaki anō hoki mō nga kaupapa huhua o Ngāi Tūhoe.

Hei tā Gloyne, "He nui ō mahi rangatira, hei ōhākī anei ki ngā kapa ki ngā iwi ki tō whānau ki tō hapū.

Ko tā Temara, "Kia tāhuna atu te uru kapa i konei, ka hiki ai tō mātou na rōpū Tū Te Maungaroa, otirā me ngā uri hoki o roto o Ruatoki, Te Kapa Haka o Te Karu e whakarere ana ki te hoki ki Te Urewera

When we've completed the welcome, our group Tū Te Maungaroa, also whānau of Ruatoki, those of Te Karu kapahaka will return to Te Urewera.

Ko ngāna mahi katoa ka noho ki te pae o mahara.

Ko tā Gloyne, "He ora i roto i te mate. He ora anō tērā. Mō tātou he rongoā anō tērā kia puta ai ērā whakaaro i roto i ā tātou waiata tae noa ki ngā whakaikōrero ki ngā karanga."

Nō reira e te Pāpā moe mai, moe mai, moe rā..