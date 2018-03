E whia rau tāngata e rarua ana e te Tautauranga

Hei te pō nei ka kati te wā mō te Tatauranga ā-Motu engari arā te nui o ngā māharahara mō te uaua o te whakahoki kōrero ā-tihi, ko ētahi kāore anō kia whiwhi i ngā tatau muna hei whakapuare i te kēti. Ko te hunga kaumātua, ko te hunga hauā anō ērā ka mahue pea ki muri.

Ko te patai nui mai te minita tatauranga o mua he aha te kiko o nga tatauranga mena e kotiti ana ngā whakahaere.

“If we don't have significant sectors of our society and community counted,” i mea atu i te mema pāremata o Nāhinara, i a Scott Simpson.

“Then we can't actually rely on the data that the Census is designed to achieve. And why that's important because governments make spending decisions based on Census information and data.”

Ko te maharaha mena kaare taea te whakaoti i nga patai he maha nga hua ka ngaro ahakoa tera. Kei te mau tonu a Tatauranga Aoteroa e kore he kaupapa ake

“Kāore he taputapu i tū ake i tēnei me te tatauranga ki te toro ake ki a mātou nei iwi Māori ki te kite te oranga i roto i a rātou whānau,” i kī atu a te kaihatū Māori o Tatauranga Aotearoa, a Luke Crawford.

“Kei hea rātou. Kei te mōhio ngā mātauranga, taumata mātauranga e eke atu rātou, ēnei mea katoa.”

Ia rima tau ka whakaharehia tēnei tatauranga, I te tau rua mano tekau mā toru neke atu i te kotahi rau miriona taara te putea i pau e hia te putea mō tēnei?

“E rapu ana mātou ngā tatauranga kia mōhio kei hea ngā hiahia o te motu, ” i kōrero atu i te Pirimia o te wā, i a Kelvin Davis.

“Ko wai ngā rōpū tāngata e hiahia ana i te āwhina o te kāwanatanga?” Me pēhea mātou o te kāwanatanga e toha atu i ngā rauemi kia tautokongia a rātou. “He aha ngā rarurau me āwhina?”

Ahakoa te aha e akiaki tonu ana a Tatauranga Aotearoa ka anga whakamua tonu tēnei take ahakoa te mōhio he maha tonu te hunga kāore anō kia whiwhi i a rātou pepa tono.

Kotahi ira waru miriona kua tutuki te whakahoki runga ipurangi.