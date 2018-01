E whia rau ka whakarauika i te Poukai ki te marae o Horahora

Ki te riu o Waikato, e whia rau ngā pononga o Te Kiingitanga rātou ko te Kiingi Māori i whakarauika atu ki te huinga o te Poukai tua waru tekau mā whā o te marae o Horahora.

Ko te reo o te Kiingitanga e tohu nei i te tīmatatanga o te poukai o te tau hōu Pākehā

Ka mea mai a kaumātua a Pat Kingi, “Kia whai wā te Kiingi Māori me ngā pononga o Te Kiingitanga ki te tangi apakura i a rātou mā kua riro atu i te tau kua hipa.”

He āta kōrero hoki i ngā kaupapa nui i te ao Māori.

“Kua whakatakotoria mai rā ngā pōwhiri mō te kotahi rau e rima tekau o te hāhi Ringatū. Nō reira, kua whakapōumanawatia e te Kiingi ki te tautoko, nā te mea ko tana mokopuna i tūātia ki te hāhi Ringatū,” i kī atu i te waha korero o Te Kiingitanga, i a Rahui Papa.

“Ka mutu ko te kotahi rau o te hāhi Rātana hei tēnei tau ko ngētehi o ngā mokopuna a Te Arikinui Te Atairangi Kaahu i tūātia i roto i te hāhi Rātana. Me te kotahi rau ono tekau o Te Kīingitanga ake nei i roto i tēnei tau kotahi.”

Ko tā te hemana o Te Kāhui o Te Tekau mā rua o Kiingi Tuheitia, “Ko te hononga hoki, ahakoa i runga ngā whakapapa, ko te hononga o te taonga nei o te Poukai i runga anō i te tono o ō mātou kaumātua.”

I tōna orokohanga i tū ngā poukai o Horahora i te marama o Mahuru, engari, i te tau toru tekau mā whā i hiki ai ki te rā tuatahi o tau hōu Pākeha nā te amine atu o Kiingi Koroki hei whakatairanga i te wā koakoa o te tau.

“Ko te whakakotahi i a mātou anō, kia hoki mai ngā whānau o konei ki tō rātou ūkaipō,” i mea atu te māngai o Ngā Katiaki o te marae, i a Wayne Knox.

“Kia hono ai ngā āpiti hono ki te whenua, otirā ki a tātou anō.”

Ka hoki mai te whānau te nuinga o te wā hei āwhina i a tātou hei kawe i te kaupapa o te Kiingitanga,” i mea atu a Materita Moewai Moana, nō te haukāinga .

“I've actually quite enjoyed coming back and helping out in the kitchen and meeting my whānau,” i kī atu a taiohi, a Karamea Watene Taurerewa.

“It means everything for me to come back. I'm just grateful for my aunties and uncles for bringing me back and my Nan also.”

Ka haere atu ngā pononga ki Te Waiariki ki te marae o Kokohinau mā rātou te Poukai tua rima tekau mā rima e kawe hei te tekau mā whā o tēnei marama.