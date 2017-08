E whēke ana ngā hapū o Poroti ki te whawhai i te tono kia hanga he whare pounamu wai ki Poroti. E ai ki te māngai mō ngā hapū a Milan Ruka, kua mimiti rawa ngā pūtea i te kaha tini o ngā tono kua whawhaitia e rātou i te tau kotahi kua pahure.

E tangi ana ki runga o Poroti i te rongohanga o te tono kia hanga he whare pounamu wai ki tahaki mai o ēnei puna.

Hei tā Milan Ruka, e tāhae wai rātou, koirā tō mātou whakaaro. Kua whakaaetia e te kawanatanga taua mahi. Nā kōna, ka tango rātou i te nui o te wai e hiahiatia e rātou. Ka mutu, ko te mea kē e ngana ana rātou ki te hoko atu ki tāwahi.

Kei ngā tiriti o Whangarei te kaitono o Aotearoa Tuatahi e rapu pōti ana ēngari e tautoko ana i te whawhai a ngā hapū pau te kaha.

“Kei pōhēhē he take Māori anakenake, he take tēnei mō te iti me te rahi o Aotearoa katoa. Pēnā e hiahia ana te tangata ki te whakamahi i te wai hei hoko māna ki rāwāhi me tāke mārika. Pēnā he penehīni he hiriwa, he koura ko te tākengia koe.”

Neke atu i te kotahi miriona tāra i whakapaua e te kaunihera-a-rohe hei kōwiri ki tēnei wāhi i mua i tana hokotanga kia Zodiac Holdings Limited i te tau 2004 mō te whā tekau mano tāra noa iho nei.

Iāianei e haere ki raro i tana karanga tauhokohoko New Zealand Spring Water.

Hei tā Milan, ahatia anō te whakatau a te komihana motuhake kia whakamutu i te mahinga o tēnei puna hei nuku ki wāhi kē kua tautokotia e ngā kaunihera-a-rohe o Whangarei me Te Tai Tokerau kia whakamahia tonutia.

“E pūpuritia ana te mana whakaae e te kaunihera a-rohe o Whangarei. Kua mahi tahi rātou ki te taha o Zodiac Holdings me Maungatapere Irrigation kia whakatōroa ake i ō rātou wā mahinga wai, nō reira kei te raruraru tonu rātou.

Hei tā Shane Jones, “Me hurahura i ngā pukapuka katoa me pēhea rānei tēnei kamupene i whiwhi ai i taua puna, ka mutu, ko ngā moni kia oti ai tēnā puna nā te marea nā te kaunihera. Maeatanga ake mō te kongakonga noa iho nei ka riro ki roto i ngā ringaringa o tēnei iwi huna. Kāhore me hurahura mārika.”

Kei te whakaatu mai a Milan ki ngā mapi i ruria e te kawanatanga i tērā atu rautau e whakapūmau ana nō te iwi kainga tēnei punawai.

E mea ana Milan, i whakamanahia ō rātou mana ki te wai i te tau 1960 mā roto mai i te mahi kāheti e kī nei nō mātou te wai nei. Nō reira e kore nei e tuku tono ēngari ka takahurihuri i tērā mana whakaae ā kō ake nei.

E tāria ana mō te kōrero a te kaunihera-a-rohe ēngari hei roanga o tēnei marama hikina ai te wāhanga tuku kōrero mō tēnei take.