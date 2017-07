E whanake ana te ahu matua Māori ki Te Waiariki

E whakakorikori ana a Ngāi Māori i te ao huakiwi, e ai ki a Te Horipo Karaitiana o te kāhui rautaki pākihi, a He Mauri Ohooho Māori. Tā Te Horipo kōrero, he toru tekau mā toru ōrau o ngā kamupene huakiwi i Te Waiariki he Māori.

E rere kau ana ngā whakamānawa mō te rautaki whanaketanga ohanga a Toi Moana.

Ko tā Te Horipo Karaitiana, He Mauri Ohooho, "Most of New Zealand's kiwifruit is in the Western Bay of Plenty. Māori are very influential within the Western Bay and particularly influential in the Eastern Bay of Plenty, so Māori and kiwifruit are major players."

Kua puta kē ngā hua o te rautaki, arā ko te whanaketanga o tētehi pāmu ahumoana i Ōpotiki, te mātauranga Māori ki ngā puia, ngāwhā, waiariki anō hoki hei hanga hiko me te whakatū uru huakiwi i ngā whenua e noho noa ana.

Ko tā te kaiwhakahaere o Te Ahu Tū Matua ko tā Hinemaua Rikirangi, "He nui ngā wāhanga, ngā kaupapa pērā i te hua kiwi, te hua pāmu. Tino waimarie i tēnei takiwā nā te mea, he nui ngā rawa tō te Māori, pērā i te ngāhere, ngā hua e tupu mai ana i runga whenua. Ana, ngā puia me ngā ngāwhā i raro whenua, ana, ko te taha o te ika hoki."

Ka whakapaua e te kāwana kia rima tekau miriona tara hei whakaiti i te rahinga o ngā rangatahi kāore i te whai mātauranga, whai mahi, whai whakangūngu ana rānei, i raro i te hōtaka whakawhanake i ngā rohe. E waru tekau mā ono mano te hunga rangatahi e noho pērā ana, e rima mano rima rau o rātou he Māori, ko te nuinga he tāne.

Ko tā Simon Bridges, "It's targeting them and really being a matchmaker if you like, finding out the individual by individual business jobs that are there and going out and finding these young people and helping them."

E whakarite ana a He Mauri Ohooho ki te whakatū i te hōtaka o Ngāi Tahu hei whakangungu rangatahi ki ngā mahi ahuwhenua e kīa nei, ko Whenua Kura, ki Te Ika ā Maui.