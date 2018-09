E whakaū ana a Dylan Elise i te manawataki.

Ko te kaipatu taramu rongonui ā ao nō Te Whanganui ā Tara hoki a Dylan Elise kua hoki mai ki tōna ūkaipō mo te wā poto. Kei Los Angeles ia e noho ana inaianei ā ko ia te kaipatu taramu mo te pēne rongonui no ngā tau ono tekau a 'Blood Sweet and Tears'.

Ko te whakaū ki te manawataki te take he whetu maiangi tēnei kaipatu taramu, engari mai muri o te atāmira.

Ko tā Elise kōrero, "E arohatia ana au i te patu taramu, e rata ana au kia noho au ki muri. He mea whakamataku i ahau te kōrero mā runga pū kōrero ki te whakamihi ki te marea."

I horapa whānui ai tēnei whitiāhua mā runga Tiri Ata atu i te whitu miriona ngā kaimātakitaki, kātahi ka hūnuku ia ki Amerika. Ko tāna anō, "Me whakaputa o tō tino ki mata whānui, mēnā he ihu oneone, mēnā whakapai kākāhu, mēnā ka whakawai i ngā wā katoa, mēnā he tohunga. Mēnā ka whakaputa i tō tino ki te mata whānui ā e matapaetia ana kaore he roa ka whai hua i ō mahi, i kite au i tērā ahuatanga ki Amerika."

Nō te tau rua mano tekau mā rima i hūnuku ai a Dylan ki Amerika, i tonoa kia uru ia ki te pēne Blood Sweat and Tears ko ētahi o ā rātou waiata rongonui ko 'Spinning Wheel' me 'When I die'.

Anei ko tā Elise mo ngā pēhitanga i whēakongia e ia, "I whai hua au i ōku mahi katoa kātahi i hinga taku whare i ngā maikuku o Hine Mahuika i ahau e tawhiao haere ana me taku pēne nōreira i timata anō ahau me te hūnuku atu ki LA ā he tāone nunui hoki, he maha ngā whetu maiangi, kaiwaiata kaiwhakatangitangi hoki."

Anei ko tā Elise ki te hunga e wawata nei kia whai ake i āna tapuwae, "Me whaia i tō iti kahurangi, mehemea ko te patu taramu tērā me ako ki ngā meka i te tuatahi, he mea motuhake ki te ako me pehea te pānui i ngā note taramu pūoro hoki, he take nui tērā kātahi ka hanumi haere i ērā pukenga me ngā kare ōroto, te wairua Māori hoki kaore he kore ka eke koe ki ngā taumata."

He haerenga tawhio tōna hei te wiki e tū mai nei me tana pēne ā ko te manako ia ā tōna wā ka whai haerenga rātou ki kōnei ki Aotearoa.