E whakatōpū mai te hapori ma te 'Open Pantry'

E awhina atu e te hapori o Otara i a rātou anō i te tuwheratanga mai i te kaupapa 'Open Pantry'. He kaupapa tēnei e whakatenatena ana i te hapori kia tākoha kia whiwhi rānei i ngā kai kore utu ma o rātou whānau.

He mana nui to te pātaka kai, he mea whakaaweawe i te hapori katoa.

Ko tā tēnei kainoho ki tēnei hapori a Swanie Nelson, "He mea nui te kai, he mea whakahonohono i ngā neipā, i ngā whānau, ā he mea whakakore i ngā take mate kai e ngau nei i ta mātou hapori."

Ko ngā take mate kai me te noho pōhara e whakakaha ana i tēnei kaupapa.

Anei tā Nelson mo ērā o ngā pēhitanga, "I mōhio mātou ko tētahi uauatanga ko te ikiiki ki ngā wāhi tata i roto tonu i te takiwa. I whakārohia e mātou kia kaupare atu i tēnei ahuatanga ā i taka te kapa! me mauria mai ki te tiriti, me whakatu ki ngā tiriti ā ko te kaupapa kia aro atu ki ngā rauemi kei te hunga e noho ki taua tiriti, ko ngā hua rākau, hua whenua me ngā kai kore para kei a rātou kāinga, kia whakaputa atu ki te tiriti, ka taea te hunga te hikoi ki reira."

Ko tēnei o ngā pātaka kai hou ki Clayton Ave koia ko tētahi o ngā mea e toru kua whakatūngia i roto i ngā wiki e rua kua hipa, kei Cooper Crescent me Ingrim Avenue ērā atu e tū ana. Ka taea ngā whānau o ēnei hapori te tā koha atu ā te tīkina atu rānei i ngā kai katoa o ngā pātaka kai nei. Ko ngā take mate kai me te pōharatanga he mea nui ma ngā iwi o Tamaki ki te tonga ā ko tēnei kaupapa te whanaketanga hōu mo te anga whakamua."

Ko te whakapono i roto i te hapori te mea e tiaki ana i tēnei pātaka kai.

Ko tā Nelson anō, "E kore mātou e tiaki pērā ai. Ko te pōhehe o te nuinga mo te hunga no Tāmaki ki te tonga, mehemea ka waiho tētahi mea ki waho ka whakarawekehia e ngā rangatahi, ka tangohia e te hunga i ngā kai katoa ā whakapae ana ētahi e pērā ana te hunga o konei. Ka ohorere te tangata i ngā atawhaitanga o ngā iwi o Tāmaki ki te tonga."

E mōhio whānuitia ko te toa hoko arā ko te toa tuahangata e whakarauora ana i te hapori.

Ko tā te kōrero o tēnei kaimahi o te toa a Mellisa Brougham, "He rawe tonu, he mea whakātuhia i te i te tino tautoko i totātou hapori me te hunga e noho mai na ki konei, ae rawe katoa."