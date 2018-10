E whakatenatena ana ā Tigilau Ness kia kōrero i te reo Niue.

I timata te wiki whakanuia i te reo ō Niue i te rā nei me ngā whakanuia ka tū ki Kirikiriroa, Te Papaiōea, Te Whanganui ā Tara, ki kōnei hoki ki Tāmaki. Ko te kaupapa mō tēnei tau ko 'Tama Niue, Leveki Ti Ofaofa E Vangahau Niue'.

I tipu mai a Tigilau Ness i Niue i roto tonu i tōna reo taketake. Hēoi e tata mate ana ēnei hunga, pērā ki te nuinga nō Niue i hūnuku mai ki Aotearoa, kīhai te reo i whāngaihia ki ngā uri. He reo whakamōrearea te reo ō Niue koira ko tā UNESCO. E harikoa ana ā Ness te tito mai he waiata hōu i roto te katoa i te reo ō Niue. Ka tuwhera Te minita o Te Manatu o Te Mōana nui ā Kiwa ā Aupito William i te wiki o te reo o Niue i te rangi nei.



Ko tā Ness, "Ko tōku māmā te take e mōhio ana ahau ki te kōrero me te tuhituhi i te reo ō Niue. Nō roto i tā mātou kāinga ka kōrero Niue mātou hēoi ō waho atu i te kāinga ka kōrero Pākeha nōreira ko te reo ō Niue tōku reo tuatahi. I mōhio mai tōku māmā he mea motuhake te ako i te reo nōreira ka noho mātou i te tēpu kai ka akona mai tōku māmā ki ā mātou ko aku tuahine i te reo Niue nō te paipera ō Niue. I te mea he manene ōku mātua ki te kimi oranga pai ki kōnei, i mōhio pai rātou me akona mātou i te reo Pākeha me te mea hoki i te wa ō ngā kaumātua kaore he hua tō te reo Niue ki kōnei. Tokomaha ō ngā kaumātua e matapaetia ana ka mimiti haere te reo o Niue ā i tino mataku rātou i tēra, ka kiia rātou "aloalo tea Niue" ko tōna whakamarama hei konā Niue e kōrero ana mō te reo. E mārama ana taku matāmua ā Che e paku kōrero ana ia hoki hēoi me whakārohia ki te hunga ki tō taha mehemea he tangata kaha kōrero i te reo kei tōtaha ā ka wāea koe ki taua āhuatanga ka matatau ki te reo."



Ka whakakōpani ā Ness me tēnei kiwaha, "Mei he tumu tuka tumu tuka ulu ahau kei te aloalo hui he Niue akai, Mai te tihi o tō māhunga ki raro ki ō waewae he Niue koe."

