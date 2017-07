E whakaora ana te kapa haka i ngā mita o Whanganui me Taranaki

E whakaora ana te kapa haka i ngā reo o Whanganui me Taranaki. Ko ēnei ngā kōrero o te pūkenga haka a Tamzyn Pue.

Kapa haka ki Aotea, he tūāpapa whai tikanga hei whakakaupapa i ngā rere o te wā.

E ai ki a Ashley Patea, he uri o Ngā Paerangi me Te Āti Haunui-ā-Pāpārangi hoki, "Ko tētahi o ngā mea tino pai o te whakataetae nei, mēna ka tū tō rōpu kapa haka ki roto i te whakataetae a ka tāea e koe te whakaatu i tō Whanganuitanga, i ou pūkenga, ngā ahuatanga katoa e pā ki te manawa."

Ko tā te pūkenga haka a Tamzyn Pue, tērā te mātuatua o te kapa haka kia ora tonu ai te mita o Whanganui o Taranaki.

"Ko tētehi o ngā mea tino nui ki au ki roto i ngā mahi kapa haka mo tō mātou rohe o Aotea nei ara anō hoki ko te orangatonutanga o te mita o te Kāhui Maunga nei. He reo tō te Awa Tupua he reo anō to te Mounga, nō reira koirā te mea nui ki au anō hoki ko te kounga o te reo."

Te pīkari o te waewae, te poipoi, me te mita. Ko tā Ashley Pātea, he tūturu ēnei ahua ki roto o Aotea.

"E tāea hoki rā te kawe i ngā tikanga no konei no reira he rawe tēra kia whakaaturia e ngā tamariki e ngā tauira o ngā kura mai te rohe whānui o Whanganui o Taranaki o Aotea nui tonu hei kitenga pai mo te iti mo te rahi, mo tātou katoa."

Ko Te Ngākau o Te Awa, ko Te Kūreitanga hoki ērā ka kawe i o rātou awa, i o rātou maunga ki te papa whakatū ā-motu ki Manawatū hei tērā tau.