E whakanui nei a Aotearoa tuarahi i ngā tau 25

E ai ki te mema o Aotearoa Tuatahi a Shane Jones ko te whakatipu rangatira mo āpōpō me te aro ki te kōwhiringa pōti hei te tau 2020 ētahi o ngā kaupapa nui mā Aotearoa Tuatahi. Ko ngā rangatira o āpōpō tētahi o ngā whainga matua o ēnei mema o te rōpū. Ki tō Jones “Me hakatiputipu marika i te kapa rangatahi, i puta te kōrero i te tamaiti rā, kei pōhēhētia ko tēnei rōpū kei te reanga kei ahau me ngā pākeke, engari horokau tētahi mea kotahi e hiahia ana kia hira a wai rānei i tū atu i a Winitana, koia to mātou rangatira”. E ai ki ngā tatauranga inā tata nei kei te noho te rōpū i raro i te rima paihēneti ā e mōhio pū ana te rōpū ki tēra nā reira me whai pōti anō. E ai ki a Pita Paraone “kia hakakaha ana te mea tuatahi te rōpū, kia haka whakareri te huarahi”. E tautoko ana te nuinga o ngā kaitaunaki i a Winston, koia anake te rangatira o te rōpū mai tana tīmatanga. Engari e ai ki a Shane Jones ara ētahi atu ingoa kia tū hei kaiārahi a ngā rā ki tua. “Kei kona anō ngā tāngata kua whai kaha Ahakoa Tracey, ahakoa Ron Mark me Fletcher, ahau nei kotahi noa iho nei taku roanga ki roto i te pāti nei hei minita na reira ina e pātai mai te tangata pēhea ōku whakaaro tāku ki a rātou kei taku ringa hoe koina anō”. Hei te ahiahi ō āpōpō ka tuku kauhau te rangatira o te rōpū nei a Winitana Peters ki mua i te minenga hei reira takoto ai te tirohanga whakamua mo te rōpū.