E whakanui ana te wā Kirihimete e ngā manuhiri me ngā kaitūao o Te Puea Marae

I tū te taiopenga Kirihimete Christmas at the Pā i Te Puea Marae inapō, he kaupapa i whakatūria e te marae kia tau ai te hari me te koa ki ngā whānau rawakore e noho ana ki Tāmaki Makai Rau.

Ka rere ngā hīmene o te Kirihimete ki te marae o Te Puea Manaaki Tangata, e whakanui ana i te nui o ngā mahi kua mahia i tēnei tau.

"Pai te kite atu i te hari me te koa e rewa ana kei waenganui i te minenga me te tokomaha kua tatū mai ki runga i tō tātou marae. He nui ngā āhuatanga i puta mai i tēnei tau nō reira koinei te wāhanga mō rātou ki te whakakoa."

He wā uaua te Kirimete mō ētahi o ngā whānau rawa kore. Ko tā te heamana o te marae, ko tā Hurimoana Dennis, ko te whāinga o te kaupapa, he whakakoakoa i ngā whānau e noho taumaha ana.

"Te nuinga o rātou kei konei he whānau kainga kore koina tā mātou mihi ki a rātou haere mai rā ki konei mō te kai, kanikani, kōrero tahi wānanga tahi he aha rānei, koinei te harikoa o tēnei rā."

Kua tautoko a Te Puea Marae i ngā whānau tekau mā whā mai i te tūwheratanga o ngā tatau i te marama o Hōngongoi. E tekau o ērā whānau, kua whai whare, ā, e whā tonu ngā whānau e noho āhuru ana ki te marae.