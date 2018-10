E whakamānawa ana te ohu pakihi Māori o Matamata-Piako i te pūtea tahi ira whitu miriona hōu a te Kāwanatanga hei whakawhanake i ngā kaupapa tāpoi o te rohe.

Nā te Pirimia nā Jacinda Ardern ēnei taipitopito o te pūtea whakatupu ōhanga ā-Rohe i whakapuaki i te rangi nei.

Te āhuareka ō te hokinga mai o te pirimia a Jacinda Adern ki te wā kainga mo ngā mahi pakihi.

“I think the main positive for us as a community and us as a growth business in Matamata,” i mea atu a Brooky, “is that the attention the that Jacinda brings with her when she comes.”

Ina ko te hua ō taua hokinga mai ko te iwa rau mano tāra a Te Tahua Putea Whakawhanake Rohe mō te rangahau i ngā mahi tūruhi ki Te Aroha me te waru rau mano tāra ki ngā mahi ōhanga ki Waharoa.

“Kei reira te iwi, engari mēnā ka haere mai tētehi tautoko mai i te kāwanatanga he pai tērā,” i kī atu te kaumatua o Te Waka: Anga Whakamua o Waikato a Tame Pokaia.

“Waiho mā rātou e kimi tētehi huarahi kia puawai ngā hua ā tāone, ā rohe.”

E rua tau, e ono marama ki muri ka urupou atu a Brooking me tōna hoa wahine ki te whai pakihii i roto i ngā mahi whakapakari tīnana.

Ināianei, kua tū he whare whakapakiri ki Te Aroha whai muri ake ki Paeroa.

“It has been really difficult for us just to get started,” i korero atu ia.

“I mean it will be a positive for them just to have a gym in their community and it's been not easy and I think if local government can make it a lot easier for businesses to come to the regions and set up, I think that'll be massive.”

“Kia tautoko i ngā kaipakihi katoa, ngā miro katoa, miro mā, miro whero, miro pango,” i mea atu a Pokaia.

Ka tūwhera te whare whakapakari tīnana hōu o Brooky ki Paeroa hei ngā rā whakatā nei.