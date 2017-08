E whakaae ana ngā mema pāremata nō Ngāi Māori anō te mana ki te wai

I roto i ngā taupatupatu, i whakaae te nuinga o ngā mema pāremata nō Ngāi Māori anō te mana ki te wai ahakoa tā Nahinara whakatau, ehara nō te tangata, te rōpū kotahi noa te wai.

E whakaae katoa ana Te Pāti Māori, a Mana me te Opportunities Party, nō Ngāi Māori kē te mana ki te wai.

Tā Te Ururoa Flavell o Te Pāti Māori "Nō te ao Māori", tā Gareth Morgan o te Opportunities Party "Nō Ngāi Māori", tā Hone Harawira o Mana "Nō Ngāi Māori."

Tā Harawira anō, "Me tīmata ki tōnā pūtake, nō wai te kaitiakitanga o te rawa nei e ora ai mō ake tonu. Ka tīmata i te Māori, māna tonu tēnei kaupapa e kawe kia kore ai e kitea tēnei hei rawa hokohoko ēngari anō he taonga anō tā te Māori mō ngā uri katoa o Aotearoa."

Ēngari, he rerekē anō ngā whakaaro o Reipa me Te Rōpū Kākāriki.

Tā Kelvin Davis, "Āe, he mana tō Ngāi Māori ki te wai. E whakaae ana mātou ki tā Te Rōpū Whakamana me te Pae Wai e whakatau nei. Ēngari me noho tātou katoa ki te whiriwhiri ērā mana e mau nei e Ngāi Māori."

Tā James Shaw, "Ko tā mātou i raro i Te Tiriti o Waitangi, he mana tō Ngāi Māori ki te wai."

Nō tēnei marama, ka puta i a Reipa tana tutohinga wai Māori me te tāpae i tētahi utu ki ngā wai ka hokona, ā, ko aua moni tonu ka whai wāhi atu ki te whakatika i ngā awa, i ngā roto.

Tā Te Ururoa, "E mea ana a Nāhinara kāhore he mana ki te wai, e mea ana a Reipa nō tātou katoa te mana ki te wai. Ēngari me kōrero kē ki ngā tangata whenua mō tēnei take, nō wai anō te mana ki te wai."

Tā James Shaw, "Kāhore a Nahinara i kōnei, ēngari kua whakamahea ake e rātou tēnei take, ā, kua kore rā anō e ahei te whakatika i ngā wai, te whakahaere rānei i ngā wai mō tōnā oranga tonutanga anō te take."

Ko tā Te Kahui Kaunihera a-Rohe, he whakarite i tana tutohinga e aro atu ana ki ngā mana a ngā iwi ki te wai Māori. Hei te rua mano rima tekau tatu ai.