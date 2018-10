"E whai māramatanga ai a tāua te ao Māori, a tāua te ao Pākehā"

Ki Tūranganui a Kiwa, ko ngā kōrero tuku iho Māori e whai wāhi atu ana ki te maru o te kaupapa Tuia 250, e whakamahara atu ana ki te taenga mai o Kāpene Kuki.

Ko tā te kaiwhakahaere o Te Hā Sestercentennial Trust ki Turanganui a Kiwa, ko tā Glenis Philip-Barbara (Ngāti Porou), “For everyone to know the history and be enlightened so that we can take the right steps forward for our children.”

He kawenga i te maru o Te Manatū Taonga, ko tā ngā Tuia Encounters 250 he whakamahara atu ki te tūtakitanga tuatahi a te Māori ki te Pākehā i te taenga mai o Kāpene Kuki i te tau 1769.

Tapunga Nepe o Rongowhakaata, “Ahakoa ngā taukumekume ngā riri i heipū i te tūtakitanga ki a Kāpene Kuki, ahakoa ēnā, e tika ana kia tiro whakamuri ai tātau, e taea ai tātau te neke whakamua.”

He maha ngā kaupapa e whakamārama ana i ngā kōrero tuku iho a ngā iwi Māori i noho taketake mai ki Aotearoa i ngā rau tau maha, otirā ngā whakapapa whakatere waka.

"Kei te rapu rātau ngā kōrero mō o rātau tīpuna, nā reira mā te māramatanga ki ērā o ngā huarahi tērā pea ka puawai te huarahi ki mua. Koira te kōrero o te hapori i tēnei wā tonu," te kī a Philip-Barbara.

E whā ngā taratī kua waihangatia hei kawe i ngā mahi whakamahara ā rohe, arā ki ngā wāhi i tae a tinana atu a Kuki i ana haere.

Ko Tapunga Nepe tērā e kauhau ana i ngā "korero tīpuna".

"Kei tēnā mata kei tēnā mata ōna kōrero, heoi anō, mā ērā mata katoa e whai māramatanga ai tāua te ao Māori, ā tāua te ao Pākehā," te kī a Philip-Barbara.



Ka tū te whakamaharatanga matua a te Oketopa a tērā tau.