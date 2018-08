E wha o ngā momo īngana e rima e raru nei

He rangahau kei te whakahaerehia e Toi Moana hei whakaora, hei tiaki hoki i ngā puna whakawhānau īnanga. Ko te whai, kia rea ake anō ai ngā momo inanga e whatu ngarongaro haere ana. Kei te kite ngā kaihī i te ruaruatanga o te īnanga. E mea ana ngā tatau, e whā o ngā momo e rima o Aotearoa kua tata ngaro. Hei tā Stephanie Pivac tētahi o ngā Kaihopu īnanga ki te awa o Tarawera “I ngā wāhanga ō mua kāre i pai engari kei te pai haere tēnei wāhanga”. Ko kōkopu iti e pāheke nei, ā, mo te kōkopu nui, kōaro me te īnanga kei te tino pāitiiti nei. Ki tā Eugenie Sage, Minita take Taiao “ko tētahi o ngā take ko te āhuru mōwai, nō reira me manaakihia”. Rima tekau mā wha ngā ika taketake nō roto i ō tātau kōawa, awa, roto moana. Rua tekau mā rua o ēnei momo ika e pāheke ana, na whai anō e aru nei te Minita ki tēnei take. “I te wiki ka huri i takoto ta mātou pire ki roto i te whare, kia whai wāhi ahau ki te arotake ngā tikanga whakahaere mo a tātau ika me te tiaki i o tātau ika motuhake”. Hei te mutunga o te tau puta ai te pūrongo a te Minita, hei reira anō te hunga hī pēnei i a Stephen e kite ai ka pēhea nei te ōranga tonu tanga o te īnanga.