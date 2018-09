E tipi kaha ana te tautoko i Te Reo Māori.

E ai ki te kaunihera o Tāmaki Makaurau ko ngā hīkoi e whakanui ana i te reo māori i tēnei wiki te kaupapa whakatenatena kia uru atu ati te reo hei ture ki roto i ngā kura. E hia mano ngā tāngata ka tae atu ki aua hīkoi e taunaki ana i te kaupapa.

Kei te patua tiriti e te marea ā he tohu tēnei ka piki ake te tautoko i te reo.

Ko tā te Tumu Whakarae o Te Taurawhiri i te Reo Māori a Ngahiwi Apanui, "E tino whakaae au ki tērā, i te mea i patua ō tātou tupuna me te kōrero i te kura, ōku mātua, ōku tuakana hoki. Nāreira ko te whakahokinga o te reo ki tōna wāhi rangatira me timata i te kawana i te mea nā te kāwana tonu i tango, nā te kāwana tonu i whakakore ki ngā kura. Nōreira i whakapāhā te kāwana i ngā tau kua hipa ngā tau tata nei, engari kei te titiro ki whakahoki mai te reo ki ngā kura he reo mana nui mō Aotearoa."

Ko te hua o ēnei hīkoi, ka taea e te marea te ako i ngā kupu hou me te piki hoki i te reo ki te hapori.

Ko tā mātanga Reo Māori a Ruia Aperahama, "Me whakaōkawa, ki te kore e hoa kua moa tonu te noho ō tō tātou reo Māori, e mea ana e whakapae ana au ehara ko te reo Māori e ora tonu i ā tātou ake te iwi Māori. /Nā ka kite mai koe i ngā karu pāua, ngā tamariki kirikōtea urukehu ki muri nei, ko ā mātou tamariki he tini nō te moana nui ā Kiwa ngā kiri whanaunga, ētahi no Amerika, nō Ingarangi mai, otira nō Awherika mai, nō Haina mai, nō Hapanihi mai, kei kōnei e whaia ana i te ara o te reo Māori."

E ai ki te Minita Whanaketanga Māori ka herea te reo ki ngā marautanga o ngā kura tuatahi i mua i te tau rua mano rua tekau ma rima.

Ā he tokomaha hoki ngā tauiwi e taunaki ana kia whakaturehia te reo ki ngā kura.

Ko tā Jack Tame o te hōtaka Breakfast o te hongere tuatahi, "Mōku ake ki te whakaōkawatia ki roto i ngā kura, ko te tuatahi me whai kaiko reo Māori e taea ai te whakaako i te reo, i tenei wā tonu ko te take nui he iti noa iho ngā rauemi. Mōku ake anō e whana ana ētahi i te ōkawatanga i te reo engari kaore au i te kite he aha te take kaore tātou i te hiahia a tātou tamariki ka ako i te reo mai i te wā e nohinohi ana."

Kaare a Aotearoa Tuatahi i te tautoko i te kaupapa na reira he wero nui pea mā Reipa ki te whakatutuki i tēnei kaupapa,