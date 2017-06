E takato ana te tūpāpaku o te pou o Ngāti Te Ata ki tōna marae o Tahuna

He pou arataki i ngā take taiao i te rohe o Tāmaki Makaurau me Waikato a Kahurangi Nganeko Minhinnick, nō te ata nei ia ka whakahokia ki tōnā marae o Tahuna, ki reira tangihia ai e ōna rahi o Ngāti Te Ata me Waikato.

Muia ana te marae ātea o Teuwira e ngā ūri o Ngāti Te Ata, Te Waiohua ki te whakamānawa i tō rātou pou.

Hei tā Kapi Peita (Māngai), "Hinga katoa mātou te iwi i te rironga o tō tātou whāea ki tua. Otirā ngā iwi ngā hapū katoa o te awa, tae noa mai ki ngā iwi, ngā hapū katoa o Te Mānuka o Hoturoa, Tāmaki Makaurau whānui, puta noa i te motu me kī."

Nōna e taiohi ana i tohua ia e ngōna mātua hei kairangahau i ngā take raupatu whenua i ngā kōti whenua Māori, nā te pai o tōna reo Ingarihi

Ko tā Peita, "I a ia e tamariki ana tae atu ki mua i te kaunihera o Tāmaki ki te whawhai mō ngā taonga katoa e kite nei e tātou Te Mānukanuka, te awa o Waikato, ngā whenua whānui atu me ngā maunga."

Nō te tau waru tekau mā rua, nāna i kōkiri te kerēme nui ki te taraipunara o Waitangi hei whakatikatika i Te Mānukanuka o Hoturua, te awa o Waikato me ngā urupā o Maioro i paitinihia e ngā paruparu e tukuna e te Mira Rino i Glenbrook me ngā hamuti i te wāhi horoi hamuti o Māngere.

Hei tā, "Nā tana kaha ki te wero ki te karauna, tana kaha ki te tae atu ki te aroaro o te kōti, te kāwanatanga kua tinihia kua whakatakatōria ngā ture hōu, ture o te motu nei."

Nāna i kauwhau ngāna mahi ki te tū kaha mō ngā mōtika o te iwi, te ahurea me te taiao i ngā huinga maha o Te Kahui Whakakotahi i ngā iwi Taketake o te ao.

Ēnei rangi tata nei kua taha ake. I te hōhipera ia e tono atu ki te iwi nā me pēnei me pēnā, tiaki tēnei, tiaki tēnā. Me pēnā ka tika koirā pea te tino whakatutukitanga o ana moemoeā, kia kawea tonutia ōna nei mahi nāna i para mō ngā tau e hia kē nei.

E rere ana Te Mānukanuka o Hoturoa, koinei ngā wai i tohea e te kahurangi i ngā tau ki muri. Ka tanumia te ruruhi ki te rua kōiwi o ngōna mātua tūpuna e pātata atu ana ki tōna marae o Tahuna.