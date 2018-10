E rite ana ngā rangatahi o Te Arawa mo te Tiuka me te Tiuketa

Ko Wharehuia Evans, Te Mahara Swanson Hall me Hana Tapiata ētahi o ngā rangatahi Māori ka kōrero tahi ki te Tiuka me te Tiuketa āpōpō ki Te Ao Marama, Rotorua. I tohua ēnei rangatahi na runga i o rātou mahi ki te akiaki i ngā kaupapa nui pēnei i te mate hinengaro. “He mea mīharo tēnei kua whai wāhi rāua ki te haere mai ki Rotorua, kia kōrero ki mātou ngā rangatahi Māori e ngākau nui ana ki te whakaputa i ngā āhuatanga o te mate hinengaro” ki tō Te Mahara Swanson Hall. He tauira ia ki Te Whare Wānanga o Wikitoria, i hoki mai ia ki te wā kainga i te wā i tohua ia hei kōrero ki te Tiuka, Tiuketa mo tētahi o ana kaupapa hei whakapuaki i ngā āhuatanga o te mate hinengaro. “Kaore au i te mohio i te taumaha o tēnei kaupapa, ka wehe mai au mai te kainga, hei reira ka kite au i ngā whānau e raru ana i te mate hinengaro”. Kua tipu ake te mate hinengaro ki waenga i te hunga rangatahi, ā, ki ngā rangahau he taura here kei waenga i te mate hinengaro me te whakamōmori. Ki tō te rōpū nei, na te taenga mai o Piriniha Harry ki Aotearoa, ā, kua puta ēnei kōrero tērā pea kua whai wā ki te awhina i tētahi e taumaha ana. “Ko ta rātou ki a mātou hei māngai noa iho mo ngā kaupapa e haere ki te hapori ko ngā rangatahi e nga na ana ki te whakamana ana i a mātou anō i to mātou hapori, hapū, iwi” ki tō Hana Tapiata. “I whai wā au ki te tūtaki atu ki a Prince Andrew i tōna taenga mai ki konei, i tuku tāua tahi i ngā kiwi ki runga o Mokoia i taua wā, i te kura tonu au i taua wā” ki tō Wharehuia Evans. Hei te tekau mā tahi karaka ka tau mai te Tiuka me te Tiuketa ki Rotorua.