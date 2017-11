E rata ana te whakakori tīnana hōu o POIFIT i te rohe o Rotorua

Ki Rotorua, he kaupapa whakakori tinana hōu a POIFIT e kōtuitui ana i ngā pukenga o te mahi poi ki ngā mahi whakakaha ake i te taha runga me te taha raro o te tinana. Tōna rima tekau ngā apataki he mātau, he tauhōu hoki ki ngā mahi poi ka kuhu atu ki ngā ākoranga, ka tū ia kotahi pō o te wiki.

He pukenga nui ki te poi a Stevee Ray Raureti.

I mea atu a Stevee Ray Raureti he mahi rerekē mā ētahi.

Kua huri te ngākau nui o te kaitaka porepore o mua ki te poi hei huarahi whakapakari tīnana mā ngā mātanga me ngā tauhōu ki te poi.

“Tuatahi ko te hauora, tuarua he whakapakari i ōku pukenga poi, tuatoru he mea hei whakakotahi i a tātou te iwi Māori,” i kī atu a Te Mihiroa Wright, (Ngāruahine, Te Arawa). “He mea mā te tāne, mā te wahine, mā te pakeke, mā te tamariki.”

Ka korero atu a Callie Raureti (Ngāti Rangitihi, Te Arawa), “It teaches discipline. It conditions us kaihaka for the stage. It conditions our bodies and keeps us fresh and active.”

I tōna orokohanga nā ngā tāne kē te poi hei whakakaha i ō rātou whatingaringa mō te whawhai. Ināianei e whakamahia nuitia ana e ngā wāhine i ngā mahi ā-rēhia me te POIFIT.

Ka kī a Raureti he mahi pai atu i tā te whare whakapakari tīnana i te mea e kaingākau ana ia ki te poi.

Ko te pae tawhiti a te kaiako kia tuku atu i te korikori poi ki te ao.

Ka whakangungu a Raureti i ngētehi atu hei kaiako POIFIT.