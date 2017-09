E rangirua tonu ana ētahi kaipōti ki te rohe o Tāmaki Makaurau

E whā rā noa iho e toe ana ki te rā pōti me te mōhio he tātāwhainga nui kei te haere ki te tūru o Tāmaki Makaurau me te āwangawanga nui he nui tonu ōna kaipōti e noho rangirua tonu ana.

Tā Dobson Brown o Ngāti Whātua, "Kāhore hoki au e hiahia ana te ara i ngā ata, he pōrangi te āhua o ngā utu i kōnei. He uaua mā mātou te utu i ngā mea katoa, ā, kua kore e āhei te haere me ō mātou tamariki horerei ai, kua kore he aha."

Tahi tonu a Dobson Brown ka hoki mai i Ahitereiria, ā, mō te tiaki i tana māma anō te take. Hei tāna ko Tāmaki ki te Tonga tōna tūrangawaewae, ēngari he uaua māna te noho ki kōnei.

"He uaua rawa atu, ā, me whakarerekē e tātou katoa te āhua i kōnei. He nui tonu ngā Māori e noho pōhara ana, ā, kāhore hoki e tika ana."

Ka tuku tēnei kaipōti o Tāmaki Makaurau, i tana pōti-ā-pāti ki a Reipa. Ēngari mō tēnei pāpa ki āna tamariki tokoono, e kārangirangi tonu ana ia mō tana pōti-ā-tangata.

"Me whai wāhi rātou ki te whakarerekē i te āhua noho i kōnei. Hikina ngā utu kaimahi, whakatikangia te āhua noho i kōnei hoinā anō."

He rite tonu a Beverly Puia, kaimahi rongoā i Manurewa.

Tā Beverly Puia o Ngāpuhi, "He uaua tērā, ēngari e aro atu ana i te wā nei ki a Reipā me Te Pāti Māori, ko ēnā tokorua."

Ahakoa te taharangi o tana pōti ā-pāti, e anga atu ana tana pōti ā-tangata ki a Marama Davidson o te Pāti Kākāriki.

"Ahakoa ki hea haere ai ka kitea a rāua ko Louisa Wall, ēngari ērā atu ka kite noa iho nei i te wā kua tae mai ngā kōwhiringa. Hoina nā anō."

Heoi anō tā te kaimirimiri nīra a Kaanan Otene, kua puta atu i te rēhita o Tāmaki Makaurau kia whai wāhi atu ai ia ki te rēhita o Manurewa. Hei tāna anō, ka nui ake te mana o tana pōti ki reira.

Tā Kaanan Otene o Ngāti Kahungunu me Tūwharetoa, "Hēna tirohia tōnā whānuitanga he mana kore tō tāku pōti, heoi anō, e hiahia ana kia tau au ki te whakaaro nui, he mana nui tō taku pōti."

E whā rā kia tae mai te rangi kōwhiringa, me te āhua nei, he pōti tonu kei te haere.