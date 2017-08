E rangirua ana te marea ki te hononga Ardern-Davis

Me he Tī Torona te rite! Koinā tā te māngai take tōrangapū, tā Ella Henry mō te panonitanga o te tūmuaki o Reipa. I puta atu a Te Kāea ki te rapu ake i ngā whakaaro o ngā kaipoti i te tī, i te tā o Tāmaki i te rā nei.

He aha te whakaaro a te marea mo ngā kaiarahi hōu o Reipa?

Ko tā tētahi wahine, he āhuatanga whakamīharo kāore a Andrew i te kaiārahi ināianei. Ko tā tētahi kaipōti rangatahi ka koa ana ia mēnā tūraki a

Reipa i a Nāhinara. Ēngari ko tā tētahi kaipōti Reipa tūturu, he raruraru kei te haere mā Reipa.

Me te aha mō te tini tūnga pātata rawa ki te kōwhiringa pōti?

Ko tā tētahi wahine e kaha kōrero ana te marea mā Jacinda, heoi kāore anō ia kia rongo kōrero mō ētahi atu take.

Ko tā tētahi atu kāore he aha ki a ia.

Ko tā tētahi kaipōti rangatahi he mea nui kia whai wāhi atu a Reipa ki te Kāwanatanga engari he rangatahi tonu a Ardern.

Ā, ko tā tētahi tāne ahakoa tana tautoko mo Davis he hokinga whakamuri kē tēnei.

E rata ana a Tākuta Ella Henry, māngai tōrangapū, ki ngā kaiārahi hōu, ko tāna ka taea e rāua ngā taumata kāore e taea e Little.

Hei tāna he hononga whakahiamo tērā o Jacinda me Kelvin, he mahi maia tā Reipa kia whakatū ko te wahine hei kaiārahi, me tētahi Māori hei tuarua.

Ko tā Henry he whāinga mō te Māori na te noho o Davis ki te tūnga tuarua. Hei tāna kua tae ki te wā mā Davis e whakapai i ngā pānga o Reipa ki te iwi Māori.

E rata ana Te Pāti Māori nga Kākariki hoki ki te mahi tahi ki ngā Kaiārahi hōu.