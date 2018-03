E pupuru ana tētehi ope rangatahi i Tāmaki ki raro ki te whakapono

He āhuareka te wā whakatā o Te Aranga ki ngā whānau kia noho ngātahi, me te kai i ngā hēki tiakerete. Engari mō tētahi ope rangatahi ki Tāmaki ki te Tonga, he mea nui tonu tēnei kaupapa, Te Aranga.

Me he kōnohete te āhua me te pūoro, engari te māia me te whakahīhī hoki o ngēnei pononga ki te whakaatu i ō rātou whakapono.

“Ko ngā mahi i roto nei e hāngai ana ki tō tātou rangatahi, te hunga rangatahi,” i kōrero atu a Cammy Ball (Waikato, Ngā Puhi). “Ka taea e mātou ki te kanikani, te waiata, kia aro ki ngā mahi o tō tātou mātou.”

Pārekareka ana te wairua me te rongopai ki a Grace Tautuhi e ono tau ki muri.

“I te tīmatanga i pai ahau ngā waiata, tino hīkaka, ka taea te kanikani, pai te wairua o ngā waiata, ngā kupu hoki e pā ana ki a Ihu Karaiti,” i mea atu a Tautuhi (Ngāti Porou, Ngā Puhi).

“Ināianei ka taea e au te kī ko tēnei taku whare kāinga, ko ōku hoa mai i te whare karakia, ko rātou tōku whānau.”

E ai ki ngā tatauranga rua mano tekau mā toru i whakaheke iho te rahinga o ngā Māori, tauiwi mā hoki i te hāhi karaitiana i tōna rima tekau ōrau.

“Ki a rātou ngā rangatahi e kore rātou e tae ki tēnei kaupapa ki tēnei wāhi nā te mea ōna hoa, tōna hoa i waenganui i ō rātou nei porowhita,” i kī atu a Kaayden Takawe Kingi (Te Arawa, Ngāpuhi). “E kore rātou e hiahia anō hoki e kore rātou e mōhio ko wai tō mātou rā Ihowā.”

“Kore i tipu tā rātou whānau i te whare karakia,” i kōrero atu a Tautuhi. “I ēnei rā ka tipu mai i te inu waipiro, mai i te haere ki ngā pāti, mai i ērā atu mea.”

Hei tā te minita matua o te whare karakia hōu, ko The Render Gathering, kua pūrua ngā pononga i te panoni i ngā tikanga whakahaere.

“We've actually flipped the question around to be, what do you feel you can add value in?” i mea atu a Clifford Thompson.

“What are your passions, what are your desires? And when people find that, they find it easier to build relationships, to connect because they're not trying to be something that they're not. They're really just being themselves.”

“Ka taea e koe ki te haere mai ki konei, he pāti ki roto nei,” i kī atu a Ball.

E whakapono ana rātou ka ora tonu ai te whakapono ki Te Aranga