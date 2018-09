E puku ana ngā rae o ētahi kaitaraewa waka o Te Taitokerau i tētehi kāmera mau tere waka

Kei te puku ngā rae o ētahi kaitaraewa waka o Te Taitokerau me te whakapae, ko te kāmera kua whakatūria ki waho ake o Whāngarei, he kohi moni noa iho tāna kaupapa.

Kua ono marama noa te kāmera e tū ana, ā e rua ira ono miriona tāra te nui o ngā whaina kua puta i a ia.

E rae-puku ana ngētehi kaitaraiwa i te kāmera mau tere waka.

“It’s bloody ridiculous,” i mea atu tētehi kaitaraiwa, “they always were money raisers.”

E ono ngā marama ki muri i whakatū ai te kāmera tere waka i tēnei rohe e waru tekau kiromita te tere, kei kō atu i tētehi puke.

Tōna rua rau mita e tū ana `te tohu whakaiti tere nei i mua i te kāmera, engari, hei tā ngā kaihautū waka, he koretake noa.

E ai ki tētehi atu kaitarawa waka kua patua ia me te whaina kia toru ngā wā i tētehi wiki e te kāmera.

He takiwā mōrearea mō te tukituki waka nei, e whā tekau ngā tukinga waka me te tere atu i tā te ture i tohu te take i waenga i ngā tau rua mano mā waru ki te tekau mā rua.

Hei tā te tari pirihimana i Te Taitokerau, koinei tētehi o ngā rautaki me te panoni i te whakatakatoranga o te rohi hei whakaiti i ngā tukinga.

“In conjunction with the changes to the layout in the road, and the reduction in the speed limit from 100 to 80, that speed camera and those changes have helped to reduce the trauma to Northlanders because of crashes in that area,” i mea atu te Tāriana Matua o te tari pirihimana o Te Tai Tokerau, a Ian Rowe.

Hei tā Rowe, mohoa nei e whakaiti ana ngā tatau me whai hoki ngā kaitaraiwa i te pae tere.