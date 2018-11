E porotu ana ngā pouako o Tāmaki mō te wa tuarua i tēnei tau

Kaore te tāpaetanga hōu a te kāwanatanga e tōiriiri ana ki ngā mema o Te Riu Roa. E ai ki ngā pouako e ngana ana te kāwanatanga ki te whiu putea ki ō rātou ngawe, ā kaore te kāwanatanga i te āta wetewete i ngā take e pēhi ana i ngā pouako. I te mutunga ake e tāporepore ana te hunga te whai i te huarahi pouako.

E porotu ana ngā pouako o te rohe o Tāmaki mō te wa tuarua i tēnei tau inā hoki te takerehāia. Ko tā ngā pouako he whakapoapoa pai ki te whakapiki putea engari e tarewa tonu ana ngā nawe. Ko te rahi o ngā akomanga me te whakawhanake pukenga pouako he āwangawanga nui, ā, e āhei ana ngā pouako inaianei ki te tuku tapaetanga ki Te Riu Roa kia whai rongoā. Ko tā te kōrero o ētahi pouako i to rātou hui ki Ōwairaka i te rā nei, "E haere mai ana te kāwanatanga ki tā mātou kura hei te tau e tū mai nei ki te tirohia ki tō mātou paearu pouako, engari rā mō tēna me whakakorengia." Ko tā tētahi atu, "Me mārama kehokeho tātou he aha tō mātou e whakaaetia ana, e kore te kāwanatanga e whakaae ki te katoa o ā mātou tono nōreira me āta kōrerorero ki o pouako he aha tō rātou ka kaha tautoko."

He ai ki tētahi pouako nō Te Kura Tuatahi o Gladstone he mema hoki o Te Riu Roa a Kahli Oliveira, "He wa mōrearea tēnei ko te taha ki te whakataritari me te whakamau i ngā pouako pai, te whakamanea i ngā pouako i roto i ēnei mahi, kia whakautua i te utu tika, kia whai wā ki te whakaako me te arahi, me te mea hoki me kaha tātou ki te whakatahuri te tirohanga a te marea ki ngā mahi a te pouako. Ki ōku nei whakāro kei te whiu putea rātou (te kāwanatanga) ki ngā nawe, he whakāro pai kia whakapiki i te putea ki ngā pouako mā te iwa paihēneti i roto i te toru tau he rawe tēna he whakawhirinaki engari tonu kaore kau e whakautua i ā mātou nawe mō te pokea i ngā mahi. Inā rua wiki ki muri e wha tekau ngā tamariki rima noaiho te pakeke ki roto i tōku akomanga ā korekau he pouawhina mōku, e kore tēnei tapaetanga e whai rongoā ki te tokoiti o ngā pouako ā kihai nga turanga pouako i tenei i whakakī nei ka tirohia ki te Gazzette āpōpō he maha ngā turanga mahi e wātea ana."



E tū ana ngā porotu ki te motu whānui hei āpōpō, ā haere ake nei ki te Rāmere.