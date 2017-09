E piki ana te ōrau o ngā tāngata māuiui i te mate paratyphoid ki Te Matau-a-Maui

E rāhuitia ana te mahi kai moana i Te Matau-a-Maui hei haumaru i te tangata i te mate Paratyphoid. Nā ngā rangatira o ngā hapū o Kahungunu te rāhui i whakatau i te pikinga ake o ngā tūroro i te hohipera ki te ono, ko ētahi i pākia i muri i te kai kūtai nō te rohe o Ahuriri.

"Paratyphoid is pretty rare in New Zealand. It's nearly always from people who have come back from overseas. Usually in countries that don't have very good sanitation systems and we think that it gets into the shellfish because the human faeces, the poo from people, gets into the water," tā Dr Nick Jones nō te Hawke's Bay DHB.

Ko tā Jones, he mate ouou tēnei, ā, āhua tokowaru ngā tāngata i pāngia ia tau. "It can cause quite severe complications, the bowel can get complications and it can be fatal."

I kohia ngā kūtai i te wahapū, he pātaka kai mō te haukāinga, mō tētahi tangihanga i tū ki Tangoio Marae.

"Ānei ngā pōti e noho mai nei i te wāpu rā e tuku nei ngā paru. Koira kē te mea nui, koirā te mate o tēnei ao. Kua kore aro te hunga e mahi pākihi nei, tuku ā rātou paru ki roto i ngā wai. Kua mahue ko tātou ko ngā tāngata," tā tētahi kaumātua nō Tangoio a Matiu Eru.

Ka noho tonu te kirikā taipō ki ngā kūtai mō te kōtahi marama te roa pea nā reira ka autaki te rāhui i te kohikohi kaimoana.

Kei te whakatewhātewhā tonu te DHB i ētahi anō take o tēnei mate me te kī ake ko ēnei tāngata ka pāngia e te mate werawera, te makariri, te mahunga ānini, te ruaki me te tikotiko.

Ka pā te kirikā taipō i roto i ngā rangi tekau i muri mai o te kainga i te kai pirau, ā, ēngari anō ngā tohumate e whā wiki te roa i te putunga mai o ērā.

Mēnā e māuiui ana koe, ā, kua kai kūtai mai te marina o Ahuriri me haere koe ki te tākuta, waea atu rānei ki Health Line 24/7 0800611116.