E ora tonu ana ngā mahi kaitiaki a Kahurangi Nganeko Minhinnick

Mangū ana te papa ki Tahuna Marae ki Waiuku i te rā nei, i te uhunga o te māreikura tiaki whenua o Kahurangi Nganeko Minhinnick. Nā te kuia nei te ture taiao i aki, ā, koia tēnā i whakatakotohia atu ki te urupā o tōna papa kāinga ki ngā kokoru o te Manukanuka o Hoturoa.

Rū ana te whenua i te haka o ngā mokopuna me te whānau hei whakamānawa i tō rātou rūruhi ki tōna moenga whakamutunga.

He piko he taniwha, he piko he taniwha. Koirā te pēpeha e hāngai ana inā te nui o ngā mahi a Kahurangi Nganeko, ki te whakatikatika i te Mānukanuka o Hotorua me te awa o Waikato.

Hei tā te Kaitohutohu o mua o te Kaunihera o Manukau a Hare Williams, “He piko he taniwha, he tipua he wahine toa. He wahine nāna i kākari ki te aroaro o te kāwanatanga o tēnei motu, ngā āhuatanga e pā ana ki ngā kaunihera, i tūkino ai i te whenua, i te moana, i te ngāhere. Kei a ia ērā tohu rangatira e kore e warewaretia e tēnei motu.”

E ai ki te Mangai o Te Kiingitanga a Tukuroirangi Morgan, “Nāna anō i tauira ngā āhuatanga e kitea nei tātou i tēnei wā tonu. Ko ngā whāinga ēnei, ngā mātāpono ēnei e kapohia atu e tēnā iwi, e tēnā iwi hurinoa i te motu nei.”

I ngā tekau tau ki muri a Kahurangi Nganeko i tohe ai kia rāhui ngā whenua i te rohe o Manukau, kia kore ai tōna motuhake e ngaro. E okea tonutia ana.

Hei tā Williams, “Tana piringa tahi atu ki a Barry Curtis. Ko tētahi o ērā mahi e pā ana ki Ihumātao. I tēnei wā kei te tirohia te kāwanatanga e te kaunihera kia murua ērā whenua, hei whakatū whare mō ngā tāngata e noho rawa kore nei ki Tāmaki Makaurau. Kei te hē tērā kaupapa. Kua tae ētahi o ā rātou rangatahi ki te United Nations ki reira ki te tuku i te tono, kaua e riro tēnā whenua.”

E ora tonu ana ngāna tamariki tokorima me ngā mokopuna.