E oho mauri ana te mahere whakatipu kaiārahi o Whanganui i te wānanga tekau mā waru o Te Raukotahi ki Raetihi.

Ko Te Raukotahi, he wānanga rangatahi, he whakawhanaungatanga o ngā uri o Whanganui.

Ko tā tētahi uri o Ngāti Patutokotoko me Ngāti Hekeāwai a Hayden Turoa, "Ko te uptake o tēnei wānanga ka poipoia ī ngā tamariki mokopuna i roto i ā ia anō, i roto i ngā tikanga ā kui mā ā koro mā."

E ai ki a Tamahaia Skinner no Te Ātihaunui-a-Pāpārangi me Ngā Paerangi, "Mo te whakawhanaungatanga, kāore he kaupapa i tua atu i tēnei kaupapa o Te Raukotahi."

I ahu mai te whakaaro mot e ingoa ‘Te Raukotahi’ i te korero, ‘Haramai, haere atu koe i tō Raukotahi. Kei muri i ā koe, kei mua i ā koe, kei ō taha tō Rārangi Matua.’

Ko tā te kī a Elijah Pue, he uri no Ngāti Rangi, Ngāti Uenuku, "Ka tāea te tangata te tū me tōna kotahi, engari i muri i ā ia he rau tangata."

He kaupapa e hono ana i te rangatahi ki ōna ipukarea, he whakawhitinga mātauranga tuku iho, hou hoki.

Ko tā Hayden Turoa, "Kia matua mōhio ngā tamariki ngā rangatahi nō konei, nō te maunga a Ruapehu, nō Te Wainuiārua, nō Whanganui nui tonu."

Ko te hiahia o Tamahaia Skinner mō ngā rangatahi o Whanganui, "Kia ūpoko pakaru te karawhiu ahakoa te aha, ahakoa ngā mahi."

"Mēnā rānei he karakia, he waiata, kia pai ai ngā rangatahi me pēhea te taki i ēra tikanga," Elijah Pue.

I tīmata tēnei wānanga i te tau kotahi mano, e iwa rau, iwa tekau mā iwa,

i tēnei tau, nui ake i te ono tekau rangatahi i tāe atu.

Ko tā Tamahaia Skinner, "I te mutunga iho o te wiki kua hono tahi ēnei rangatahi."

"Ka ora o mātou mātauranga, wānanga kōrero i roto i ngā reanga e heke mai," Hayden Turoa.

Kei mua i te aroaro mo te mahere whakatipu kaiārahi o Whanganui ko te whakatū wānanga pēnei mo te hunga rangatakapū.